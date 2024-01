Filip Dizdar u slatkom iščekivanju otkrio malo previše: ''Uuu, pa ti imaš ekskluzivu!''

Gotovo da nema osobe na estradi kojoj nije napravio videospot. Danas živi mnogo povučenijim životom, no svjetla reflektora i dalje mu nisu strana. Filip Dizdar svoja brojna umijeća sada velikim dijelom ujedinjuje na Supertalentu, a zaručnica Maja Šiprak i on nedavno su objavili da će uskoro postati roditelji. Čega se najviše boji kad je odgoj djeteta u pitanju, Filip je povjerio našoj Sanji Jurković za In magazin.

Nakon što je izbacio više od 300 videospotova, među kojima su, dakako, bili i njegovi, posljednjih nekoliko godina na snazi je silenzio stampa, no sasvim slučajno. Filip Dizdar povukao se, naime, u sjenu reflektora, iza kamere, gdje radi punom parom, što na privatnom, što na poslovnom planu.

''Da, neko vrijeme me sad nije bilo, u međuvremenu sam se zaručio, napravio dijete, završio filmsku i TV režiju na Akademiji. Sad sam na diplomskom. Još se tu nešto, filmovi su se neki dogodili, evo sad taman imam novi film, ''To je samo crvena boja'', dodaje Filip Dizdar.

Posljednje tri godine aktivno sudjeluje i na projektima Nove TV, poput Supertalenta i Plesa sa zvijezdama.

''Spektar ljudi koje sam upoznao, pogotovo na Supertalentu, mislim da nema posla na ovom svijetu koji bi ti doveo u istom danu nekoga tko riga vatru, zna moliti na latinskom i super radi salto, stvarno jako šarena ekipa. Super je posao zapravo jer sam ja taj neki prvi kontakt s kandidatima. Znači, meni je cilj nekako uzeti esenciju kandidata i predstaviti je ljudima. I za sad mi još nije dosadilo, dosta je zabavno'', govori Filip Dizdar.

No zato se zasitio snimanja i režiranja spotova. Naime, teško da postoji izvođač na estradi kojem Filip nije radio spot.

''Spotovi glazbeni mi ne fale nimalo, mislim da kad napraviš nešto toliko puta da ono… Ja sam stvarno po pitanju glazbenih spotova napravio sve što sam htio, što me zanimalo, gdje sam se htio širiti.

Kao, prošao sam to. Nakon, koliko, 300, 400 spotova, mislim da mogu reći kvačica odrađeno, imam svojih 10 tisuća sati sam, kako kažu, odradio, sad je vrijeme za neke nove stvari'', kaže Filip.

Jedna od najvećih promjena koja ga uskoro očekuje je nova životna uloga oca.

''Iskreno se veselimo, nije nam se to zalomilo, htjeli smo to dijete, nekako mi je to logičan sljedeći korak, za sad ga pipam preko trbuha, daje mi pet. Dijete će se zvati Val, to je nekako ime koje sam ja često u svojim scenarijima, kad radim prve verzije draft, uvijek zapičim ime Val jer mi je nekako super, kratko je, a i nekako mi paše uz prezime. Sad, za sljedeće ime, ne znam, za Vala se Maja složila, bilo je super, za sljedeće može ona kompletno birati, ja sam svoje ispucao'', govori Filip.

''Moj plan je imati petero djece, a Majin dvoje, pa ćemo vidjeti. Maja će biti super mama! Ja za Maju nemam nikakve sumnje, to me i privuklo kod nje. Maja je stvarno super cura, možeš se pouzdati u nju, pametna, uspješna, stvarno mislim da ima vrijednosti koje bi volio da moj sin isto ima'', rekao je Filip.

Najvažnije čemu ga želi naučiti je da bude dobar čovjek, ali priznaje da ga je pomalo strah odgajati dijete u današnjem svijetu.

''Mene je najviše strah ekrana, ja sam godinama radio s Youtuberima i s ljudima koji žive preko tih društvenih mreža. Ako nisi za to, mislim da ti može jako naštetiti. Često budu jako nesretni, a to je neizbježno, ja ne mogu od njega maknuti ekrane, ne mogu mu reći da neće imati tablet ili mobitel, ali problem je što je to sve napravljeno, pa koliko puta ja sam sebe znam uloviti da se nakačim na taj glupi Tik Tok jer negdje nešto čekam i prođe mi pola sata, to je napravljeno da stvara ovisnost i mislim da su djeca jako nezaštićena ispred toga'', objasnio je Filip.

Iako se i on dobrim dijelom povukao s malih ekrana i glazbu stvara mnogo rjeđe nego što bi htio, prijatelji mu često javljaju da njegove pjesme znaju čuti u trgovačkim centrima, a svoju glazbenu žeđ često ugasi na filmovima koje snima.

''Nekad glumim repera koji ovako pjeva, nekad sam žena, nekad ovo ono, i to mi je fora da mogu nekako iz zadnjeg sjedala stvarati nešto kreativno. Stvar je u tome što ja glazbu, ne znam, previše sitničarim, baš sam pričao s Antonijom Šolom, ona piše sto tekstova u jednom danu, ja piše jedan tekst 6 mjeseci'', priča Filip.

A svojim perfekcionizmom iz takta najviše izbacuje zaručnicu Maju, koja se šali kako samo on čuje kvalitetu zvuka činela u pozadini. A u tom kreativnom procesu često mu, kao back vokal, uskače sestra Natali.

''Iako sad, da budem iskren, pojavili su se ti neki AI programi. Natali je super jer donese nešto svoje, najčešće me ne sluša, ja kažem možeš to ovako otpjevat, onda ona kaže ne ja ću to svoje, onda ona otpjeva nešto svoje. Stalno nas ljudi pitaju kad će taj duet, imali smo duet tri puta, samo ga niste skužili! Zapravo nikad nisam osjetio da se nešto previše miješa taj estradni dio u moj život, jedino to što me stalno nazivaju brat od Natali, mislim, već 15 godina, dokle ljudi'', šali se Filip.

Stvari su otišle toliko daleko da se sad već šale da će dijete nazvati Nećak od Natali.

''Kad sam pročitao članak da Natali Dizdar očekuje super vijest, onda sam doslovno rekao da ćemo ili malog nazvati brat od Natali Junior, hahaha, tj. dogovorili smo se nekako da će se zvati nećak od Natali, to je nekako najlogičnije'', dodao je.

Od Filipa u budućnosti očekujte velike stvari jer, kako trenutačno stvari stoje, samo mu je nebo granica.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.