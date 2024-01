Valentinovo uz hitove jedne od najromantičnijih zvijezda: Natali Dizdar ponovo pred zagrebačkom publikom

Valentinovo dočekajte uz glazbu naše najromantičnije zvijezde - Natali Dizdar.

13. veljače u Peti kupe Natali donosi najljepši koncert za zaljubljene.

Uz već prepoznatljive hitove "Stranac", "Mjesto za jedno", "Ne daj" i druge Natali će ovom priliko izvesti i neke nove pjesme.

Zanosna Zadranka sa zagrebačkom adresom, diva Natali Dizdar objavila je dugoiščekivani novi EP "Blues po kišnim plažama" kojeg predstavlja prekrasna nova pjesma i spot "Krug".

Na EP-u se uz Natalin hit "Kad mislim na to" i novi singl "Krug" nalaze i tri sjajne pjesme "Padamo", "Ja znam da me voliš" i "Toliko toga", a sve one su rezultat rada s njezinim dugogodišnjim suradnikom, gitaristom i koautorom Vladimirom Mirčetom:

"Na EP-u se nalazi pet pjesama od kojih je pjesma ‘Kad mislim na to’ bila prvi i jedini singl do sada. Album je ‘mekan’ za slušanje, atmosferičan i s primjesama bluesa, te zvukom pianina koji sve povezuje u cjelinu.", ispričala je Natali.

Pjesma "Krug" simbolički je i zaokružila cijeli EP, a prati ju i emotivan spot koji potpisuje dobitnik nagrade Porin, Benjamin Strike.