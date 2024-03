Pogledajte kako Grdović pleše na Rim Tim Tagi Dim, a evo i što misli o cajkama: "Zaraza koja je došla preko noći"

Mladen Grdović gostovao je u novoj epizodi showa Dalibora Petka, u kojoj je prihvatio izazov da zapleše koreografiju pjesme Baby Lasagne "Rim Tim Tagi Dim".

Mladen Grdović slavi 45 godina karijere, a tim je povodom gostovao u "Dalibor Petko Showu".

"Ovih 45 godina bilo mi je lijepo. Sretan sam što sam živ i zdrav, što još uvijek mogu zabavljati publiku. Jedino za čim žalim je što nisam mogao imati paralelno i sportsku i pjevačku karijeru", izjavio je Grdović, koji je nedavno objavio i novi CD "Za šaku ljubavi", koji je već nekoliko tjedana najprodavaniji album u Hrvatskoj.

Nakon koncerta u dvorani Višnjik, u rodnom Zadru, Mladen priprema i slavljeničke koncerte u Areni Zagreb te na splitskim Gripama. Osvrnuo se i na aktualnu scenu u kojoj cajke pune Arene.

"To je nešto čudno, čudna propaganda. Jedna zaraza koja je došla preko noći, a tako će i otići. Nitko u tom fahu ne može nadmašiti Lepu Brenu. Danas cure ne znaju što će oko svega. Što se tiče Aleksandre Prijović, koja je napunila pet-šest Arena, to ne pali u Dalmaciji. Kako ona pjeva, to nije za naš mentalitet ni u Dalmaciji, a ni u Istri ili Zagorju. U jednom dijelu to može proći, ali neće trajati na ovakav način, da su popunjene Arene, a da pola ljudi ne zna početak pjesme. I iako su u srodstvu, Brenu u tom fahu ne može nitko nadmašiti, baš kao ni Tomu Zdravkovića. Zabavna glazba uvijek će ostati broj jedan, ostat će i klape, ali ovakvo nešto što dođe nabrzinu ne", izjavio je Mladen.

Pogledaji ovo inMagazin Maja Šuput ispričala anegdotu s Grdovićem koju nikad neće zaboraviti: ''Onda su nas istjerali van!''

Miljenik naše reprezentacije sprema se i na nogometno prvenstvo, no kaže da mu se novi dresovi ne sviđaju, baš kao ni politika u Hrvatskoj.

"Užas i katastrofa, ne mogu zamisliti da se takvo nešto događa. Ne daj bože da se opet dogodi neka korona i da se to spoji s nekim ratom u svijetu. Iz toga trebamo učiti, a ne da se gađamo kamenčićima, kao nekad u vrtiću", rekao je.

Dao je i podršku našem Baby Lasagni na Eurosongu.

"Čim sam ga poslušao i vidio, rekao sam - to je to. Dobro je napravio pjesmu, a to što ga ubadaju da ima veze s onom drugom pjesmom, išao sam poslušati i to je samo isti stil, ništa drugo. Mislim da će proći izvanredno, a jedino ga mogu satrati naši mediji, koji se prate i vani, i da na kraju završi na petom, šestom mjestu. Ali zaslužuje pobjedu", rekao je Grdović, koji je prihvatio izazov voditelja Dalibora Petka i zaplesao u studiju koreografiju "Rim Tim Tagi Dim".

Prisjetio se kako je bio ponosan kad je Riva osvojila Eurosong s pjesmom "Rock me".

"Pola njih sviralo je u mom bendu, a Emiliji sam prvoj dao mikrofon da pjeva. Svirao sam joj na maturalnoj zabavi, kad sam je pozvao da pozornicu. Nakon njihove pobjede cijeli je Zadar slavio pet dana", prisjetio se Grdović.

Pogledaji ovo inMagazin Grdović otkrio ne tako blistavu stranu života zvijezda, a teško biste pogodili gdje se najčešće sreće s kolegama glazbenicima!

Severinu je nazvao svojom sestrom, rekao je da ona misli da su posvađani, ali da to nije istina. Za najdražu kolegicu odabrao je Alku Vuicu, a kaže da je najbolje vino koje je popio Chardonnay. S Mladenom su u emisiji slavili i njegove kolege - Antonija Šola, Jure Brkljača, kći Tomislava Ivčića Izabela Vrtar, a čestitarskim porukama pridružili su se i Tomislav Bralić, Zlatko Pejaković, Mate Bulić, Duško Lokin, Tomo Mrduljaš i brojni drugi.

