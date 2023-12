Grdović otkrio ne tako blistavu stranu života zvijezda, a teško biste pogodili gdje se najčešće sreće s kolegama glazbenicima!

Iako se život glazbenika čini kao san snova, često to nije tako. Mladen Grdović sljedeće će godine obilježiti 45 godina karijere, a nama je otkrio ne tako blistavu stranu života zvijezda. Iscrpljujuća prekooceanska putovanja i kasnonoćni nastupi njegova su realnost i danas, no Grdović s kojim je razgovarao naš Davor Garić za In magazin, ne bi ništa mijenjao.

Teško je pronaći kutak Lijepe naše gdje se nisu pjevali hitovi Mladena Grdovića. Slično se može reći i za dijasporu. Redovit je gost i na Hrvatskoj noći u Frankfurtu.



''Dugo sam ja po dijaspori, svugdje po svijetu. Ovo je jedna od najvećih noći u cijelom svijetu u dijaspori, Hrvatska noć'', rekao je Mladen Grdović.



Možete li vjerovati da je Grdović imao 12 turneja po Australiji, a u SAD-u i Kanadi zajedno pjevao je nevjerojatnih 30 puta.



''Već su ljuti u Australiji što ne dolazim, ali previše sam puta bio'', kaže.



Mnogi su ga zato pitali planira li Mati Buliću preoteti titulu Kralja dijaspore.



''Ja i Mate smo u isto vrijeme počeli pjevati, on je najviše radio po Njemačkoj i Švicarskoj, ja sam najviše radio po Australiji i po Americi.

Mi smo uvijek prijatelji i kućni i kad dođem u Blatnicu i u Međugorje što je češće. Puno to znači preko 40 godina biti zajedno i pjevati još odavna'', priča grdović.



Uz daleke prekooceanske zemlje, vole Grdovića i naši prvi susjedi.



''Ne smijem zapustiti Sloveniju. Tamo ja sam prvi počeo, jedan od prvih sam koji je tamo započeo, ja i Đo Maračić Maki, u ono vrijeme. Mišo je bio na drugoj strani, čak sam sa Mišom bio na turneji, sa Tomislavom Ivčićem uvijek i tako'', prisjetio se Grdović.



Pjevanje diljem svijeta, uz razdraganu publiku, ipak nosi i brojne nedostatke. Uvijek u zrakoplovu ili automobilu, neprospavane noći, bolje polovice glazbenika same čekaju kod kuće...



''Tako je nama cijeli život. Nekad smo znali čekati, šta ja znam, Pert, Adelaide, Sydney, po 5 sati na aerodromu. Što je jedanput rekao Goran Ivanišević ''Lako mi je tenis igrati, najgore mi je čekati na aerodromu!'', priča Mladen.



Teško biste pogodili gdje se zvijezde najčešće sretnu i međusobno druže.



''Mi se samo vidimo po benzinskim pumpama...ja i Jole, Zeko, Gibo...samo se po benzinskim pumpama vidimo, ali ovako privatno jako teško'', našalio se Grdović.



Za doček zato nema putovanja. U novu će godinu pjesmom uvesti Hrvate na domaćem terenu.



''Za Novu godinu sam na Silvestrovo u Viru, napokon blizu'', priča Mladen.



A 2024-a bit će Mladenova godina. Nizom koncerata proslavit će 45 godina karijere. Prvi na rasporedu je 10-og veljače u Zadru.

