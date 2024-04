Meri iz ''MasterChefa'' vratila se na male ekrane, a otkrila je što je pomislila kad je za natjecateljskim pultom primijetila kolegicu: ''Kad sam je vidjela…''

Influencerica Meri Goldašić bila je tajni glas u posljednjoj epizodi showa ''Tko to tamo pjeva'', a za naš portal otkrila je svoje dojmove i reakciju koju je imala kad je saznala da je za natjecateljskim pultom njena kolegica, influencerica Natali Rade.

Meri Goldašić, koja je jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica i zvijezda prošle sezone ''MasterChefa'', ponovno je zablistala na malim ekranima i to u novoj epizodi showa ''Tko to tamo pjeva''.

Kao tajni glas, Meri je stigla do drugog kruga te natjecateljici Natali Rade donijela još 500 eura.

''Volim zabavne formate i u takvim projektima mi je uvijek drago sudjelovati. Neke od panelista i poznajem, tako da sam odmah znala da nemam previše šanse za dobro pretvaranje da posjedujem imalo talenta za pjevanje, pa sam odlučila od toga iskoristiti najviše i zabaviti se maksimalno, što se moglo i vidjeti iz priloženog'', govori nam Meri.

Natjecateljica Natali Rade također je tiktokerica, poznatija pod korisničkim imenom mamadramahr. A evo i što je Meri prošlo kroz glavu kad je za pultom vidjela svoju kolegicu.

''⁠Natali, njenu mamu Lidiju i seku Stelu poznajem osobno i obožavam ih. U trenutku kad sam je vidjela za natjecateljskim pultom, bila sam presretna jer sam se nadala da će sve novce osvojiti i odnijeti doma svojoj obitelji i preslatkoj kćerkici.''

Hrvatska javnost pobliže ju je upoznala u ''MasterChefu'', a obožavatelje ovog showa jučer je prodrmala vijest kako Melkior Bašić i Damir Tomljanović napuštaju žiri.

''Iskustvo u Masterchefu pamtim kao najneobičniji period mog života, osjećala sam se kao da sam na malo zahtjevnijem maturalcu. Sve kandidate, kao i žiri, cijenim i volim i želim im sve najbolje u njihovim sljedećim pothvatima. Mislim da su Damir i Melkior itekako mudri i sposobni, znaju svoj posao i da će im svaki sljedeći poslovni pothvat imati sjajan ishod.''

Meri svoju karijeru influencera gradi već dulje vrijeme, a kako kaže, sve je došlo potpuno spontano.

''Posljednje dvije godine gradim karijeru kreatora sadržaja na društvenim mrežama, a kao i većini, krenulo je spontano, tako što je jedan video postao viralan, pa sam odlučila iskorisiti taj algoritam i nastaviti s objavama. Nedugo nakon, imala sam svoj mali krug i zajednicu, a ta prva imena i pratitelje, čuvam i dan danas. Nisam mislila da ću se ikada baviti ovim poslom, ali sam to, negdje duboko u sebi priželjkivala.''

Je li to ikad požalila?

''U poslu kojim se bavim, gdje većina nas nema predug staž na mrežama i u javnosti, mislim da je vrlo jednostavno povući se. Nekoliko dana ne objaviš sadržaj i ljudi vrlo brzo zaborave da postojiš. Još uvijek uživam u svom poslu i predivnim iskustvima s ljudima koji me prate i s kojima komuniciram na dnevnoj bazi, stoga ne razmišljam o povlačenju, no ukoliko dođe do zasićenja, napraviti ću onako kako u tom trenutku budem osjećala da je najbolje za moju obitelj i mene.''

Na njenim videozapisima često se pojavljuje i njen suprug Jure kojeg njeni pratitelji obožavaju. Kako je on navikao na pozornost koju supruga dobiva, razmišlja li i on o TikTok karijeri?

''Moj suprug je moj oslonac i podrška, od početka. Mi smo dijametralno dva suprotna karaktera i upravo sam mu zbog toga zahvalna na razumijevanju za ovako nekonvencionalno zanimanje, radno vrijeme i opis posla. On je po prirodi introvertan ali bez obzira na to, sretan je i ponosan na mene na svakom mom putu. Sad se već poprilično naviknuo, na svu pozornost koju dobijem, ali i on uz mene, jer ga žene obožavaju, a i poneki muškarci, što je meni zaista simpatično i imponira mi. On ne razmišlja o karijeri tiktokera, ni blizu. Bavi se potpuno drugačijim poslom i uživa u njemu, za njega su društvene mreže samo za zabavu.''

Novu epizodu showa ''Tko to tamo pjeva'' pogledajte već sljedećeg petka, 26. travnja na Novoj TV.

