Menadžer Borisa Štoka objasnio razlog kašnjenja njegovog nastupa, pauza u prijenosu jedna je od glavnih tema na društvenim mrežama

Nastup Borisa Štoka na Dori kasnio je zbog tehničkih poteškoća, a njegov menadžer objasnio je što se točno dogodilo.

Ovogodišnja Dora puna je neugodnih iznenađenja koja su zadesila izvođače, ali i organizatore ovog pjevačkog natjecanja.

Nakon što su se prve dvije večeri gledatelji žalili na loš zvuk tijekom prijenosa, sada se prije nastupa Borisa Štoka dogodila ogromna pogreška.

Naime, gotovo pola minute tišine emitiralo se na malim ekranima, nakon čega je voditelj Duško Ćurlić ''doletio'' na pozornicu i otkrio da je u pitanju tehnička podrška.

''Ovo je prijenos uživo! Dragi ljudi može malo podrške, greške se događaju, imamo jedan tehnički problem….'' rekao je.

Menadžer Borisa Štoka za 24 sata je otkrio i što se točno dogodilo.

''Boris nije kasnio. Tehnička greška je u pitanju. Monitoring nije radio'', rekao je.

Kadar je potom opet vraćen na pozornicu na kojoj se nije događalo ništa, a potom su kamere usmjerene prema prostoru u kojem sjede izvođači dok Boris Štok ne stigne na pozornicu.

Sve se brzo proširilo i društvenim mrežama.

