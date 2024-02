Je li ovo pobjednički nastup ovogodišnje Dore? Baby Lasagna u finalu ispunio sva očekivanja!

Baby Lasagna izveo je svoju pjesmu "Rim Tim Tagi Dim" u finalu Dore.

Najveći favorit za ovogodišnju pobjedu na Dori, Baby Lasagna, nastupio je u finalu s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim".

Vatrenim nastupom te upečatljivim rokerskim kostimima Lasagna je napravio pravi spektakl, baš kao i u polufinalu, te je opravdao sva iščekivanja.

yees i can hear the vocal improvement!! i know it will do well at eurovision 🔥 #Dora2024 pic.twitter.com/vZiDN9JFOY

Njegov nastup popraćen je i uzvicima u publici, koja nije skrivala oduševljenje, a ispraćen je velikim aplauzom i ovacijama.

Nastup Baby Lasagne u finalu Dore izazvao je i lavinu reakcija na društvenim mrežama.

He improved a LOT since Friday! This is absolutely amazing!!



Microphone technics are better as well and he looks more confident.



Croatia you have one job tonight!!!

BABY LASAGNA FOR THE WIN 🇭🇷 #Dora2024pic.twitter.com/xpW8ww69co