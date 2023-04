Princ Harry pokušao poljubiti Meghan pred 20 tisuća ljudi, a njezina reakcija na to ostavila ga je pomalo u čudu!

Meghan Markle i princ Harry snimljeni su na košarkaškoj utakmici u Los Angelesu, gdje su se našli u centru pažnje čak 20 tisuća ljudi.

Meghan Markle i princ Harry snimljeni su na košarkaškoj utakmici Lakersa i Memphis Grizzliesea, a kamere su ih uhvatile baš u škakljivom trenutku.

Pogledaj i ovo zato ne dolazi na krunidbu? Procurili detalji prepiske Meghan i kralja Charlesa u kojoj je otkriven identitet člana kraljevske obitelji optuženog za rasizam

Naime, kamere su uhvatile Harryja dok je pokušavao poljubiti Meghan, što se njoj baš i nije svidjelo i odbila ga je sa smiješkom na licu, što je vidjelo 20 tisuća ljudi koji su zajedno s njima bili u dvorani, a među kojima su bili i Kim Kardashian, Adam Sandler i Sean Diddy Combs.

Bilo je to njihovo prvo pojavljivanje u javnosti u posljednjih mjesec dana i nakon što su objavili da Meghan neće doći na krunidbu Harryjeva oca, kralja Charlesa, u Veliku Britaniju, na koju će on sam ići. Tisuće su im počele pljeskati i klicati, potičući ih na poljubac, i Harry se tada nagnuo s namjerom da poljubi suprugu, ali ona se nasmijala i zgrabila ga za ruku umjesto da udovolji gomili, nakon čega se on naglo uozbiljio.

No usprkos tome činilo se da se dobro zabavljaju, a njihova je snimka objavljena i na NBA-ovu službenom Twitteru uz hešteg #NBACelebRow. Meghan je za tu priliku odabrala lagano ružičasto odijelo s kratkim hlačama, a Harry tamno odijelo, ispod kojeg je obukao bijelu majicu. Oboje su se poprilično uživjeli u navijanje i ponijela ih je atmosfera.

Britanska javnost s nestrpljenjem iščekuje krunidbu kralja Charlesa i iz dana u dan analiziraju se novi detalji, pa tako i onaj najnoviji o princu Harryju i njegovu dolasku. On će, prema pisanju tamošnjih medija, odletjeti natrag u Kaliforniju kako bi bio s Meghan i njihovo dvoje male djece samo nekoliko sati nakon krunidbe, što su potvrdili kraljevski izvori. On je navodno kralju rekao da neće ostati na koncertu sa zvijezdama u dvorcu Windsor, koji će biti održan dan nakon krunidbe, nego će se umjesto toga nakon ceremonije vratiti u SAD kako bi mogao biti sa svojom obitelji i s malim zakašnjenjem proslaviti Archiejev četvrti rođendan, koji pada na sam dan krunidbe.

"Harry je rekao da će doći na kraljevu krunidbu, ali to će biti samo kratkotrajan posjet. Organizatorima je rečeno da Harry neće prisustvovati koncertu s ostatkom kraljevske obitelji, što je velika šteta jer će to biti tako spektakularan događaj", izjavio je izvor s dvora za Mirror.

Buckinghamska palača i glasnogovornik Sussexovih potvrdili su nedavno da će Harry prisustvovati krunidbi, međutim i da će Meghan ostati kod kuće u SAD-u s njihovom djecom Archiejem i Lilibet.

