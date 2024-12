Matt Shaft i laurakojapjeva s Dore u ljubavnoj su vezi, evo kako su komentirali prolazak na natjecanje.

Priije nekoliko dana objavljen je popis izvođača s Dore 2025. godine.

Na popisu 24 imena pronašli su se i Matt Shaft (Matej Magdić) i laurakojapjeva (Laura Sučec).

Oni će se predstaviti sa svojim pjesmama ''Welcome to the circus'' i ''NPC'', a malo tko zna da su ovo dvoje mladih u ljubavnoj vezi.

Nakon prolaska na Doru, oglasili su se i na društvenim mrežama.

''U životu partneri, na Dori glavne konkurencije'', pisalo je uz njihovu zajedničku fotografiju na kojoj nastupaju.

Najviše pozornosti na popisu izvođača izazvala je grupa Magazin.

Na Dori imamo i jednog povratnika, o kome se radi pogledajte OVDJE.

Rezerva je ovogodišnji kandidat Supertalenta, Fenksta. Više pročitajte OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Popularni bosanski pjevač i supruga čekaju drugo dijete, reakcija starijeg brace kad je saznao spol bebe sve je nasmijala do suza!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Bivša supruga Harisa Džinovića zablistala u bijelom, fotku s vjenčanja objavila je njihova kći

Pogledaji ovo Celebrity Naš shrvani glumac oprostio se od kolege koji je iznenada preminuo: ''Odrasli smo zajedno na setovima...''

Pogledaji ovo Celebrity Lijepa supruga našeg Vatrenog obiteljskim fotografijama obilježila je poseban dan u svom životu!

Pogledaji ovo Celebrity Iza ovog širokog osmijeha jedne od najzanosnijih ljepotica krije se borba s teškom bolešću: ''Puno je straha!''

Pogledaji ovo Celebrity Simona Mijoković posvetila dirljivu objavu osobi koja je snažno utjecala na njezin život: "Jedini koji me nije osudio..."