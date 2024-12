Ovo su izvođači rezerve na Dori 2025., jedan od njih je natjecatelj ovogodišnjeg Supertalenta!

Objavljen je popis izvođača za Doru 2025., a ovo su četiri rezerve koje ćemo čuti u slučaju da od natjecanja netko odustane.

Objavljen je popis izvođača za Doru 2025. godine.

Odabrana su 24 izvođača, a popis pogledajte OVDJE.

Na popisu se nalaze i četiri izvođača kao rezerve, a njih će gledatelji moći poslušati, ili barem jednog od njih, u slučaju da netko od 24 glavna izabrana odustane od natjecanja.

Rezerve ove godine su:

1. SWINGERS FUL KUL - Full cool

2. Fenksta - Ekstra

3. Patricia Gasparini - KARMA

4. llyricum - TANANAI (MOTHER)

O Swingers Ful Kul i Ilyricum nije poznato više detalja od ovog, ali zato je Fenksta publici već dobro poznat.

Naime, Fenskta je natjecatelj ovogodišnjeg Supertalenta. Reper iz Umaga i u Supertalentu je rekao da je veliki fan Eurosonga, a žiriju se predstavio repanjem i dobio četiri da.

''Ekstra ekstrovertiran, obožavam zagrljaje, glasnoću. Strah da ne ispadneš budala te koči, a vidi me koliko sam šaren, sve ti je jasno. O Euroviziji znam apsolutno sve i kad je ove godine bila, vodio sam event za javno gledanje, znam svaki fun fact koji postoji. Kako sam postao lud za Eurovizijom, onda sam i ja stvorio neke želje da odem i ja stvorim neki dio povijesti i Eurovizije, kao što je sad Baby Lasagna otišao. Ako on može, a iz Umaga je, mogu i ja'', rekao je.

Njegov nastup pogledajte OVDJE.

Patricia Gasparini na Dori se pak natjecala i 2023., kad je pobjedu odnio Let 3, a završila je na posljednjem mjestu s pjesmom I Will Wait. 2019. je također bila rezerva na Dori, a široj javnosti poznata je kao "pjevačica koja je ostavila posao u UN-u radi glazbene karijere".

"Počelo je prije godinu dana, kada me vidio na nastupu u Ženevi. Od tada me pratio na svirkama u Švicarskoj, ali tome nisam pridavala pažnju. Ubrzo su krenule stizati ljubavne poruke na društvenim mrežama i pozivi na druženje. Unatoč tome što sam mu rekla da nisam zainteresirana, nastavio me zvati i slati poruke dok ga nisam blokirala. Pretpostavljam da ga je to razljutilo pa je jednom došao ispred zgrade UN-a, gdje sam radila, i tamo me čekao dok ne završim s poslom. Inače je iz Latinske Amerike, a počeo me pratiti, kako mi je rekao, jer mu se ukazao moj lik na brdu u Peruu dok je planinario", pričala je.

Iza sebe ima već nekoliko pjesama.

Podsjetimo, rezerva je na Dori ove godine bio i Baby Lasagna, koji je u natjecanje upao nakon odustajanja Zsa Zse i na kraju odnio pobjedu. Zašto je Zsa Zsa odustala, prisjetite se OVDJE.

