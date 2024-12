Objavljen je popis natjecatelja za Doru 2025., na popisu i Magazin s novom pjevačicom!

Na Dori 2025. natjecat će se i neka vrlo poznata imena, a sve je odabrao sedmeročlani stručni žiri.

HRT je u četvrtak objavio popis izvođača koji će se natjecati na Dori 2025., a pobjednik će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu koji će se održati u švicarskom Baselu iduće godine.

Među 221 prijavom stručni žiri je odabrao onih 24, a žiri su u sastavu ove godine činili Željen Klašterka - glazbenik i skladatelj, Tihomir Preradović - skladatelj i glazbeni producent, Monika Lelas – voditeljica i urednica na Drugom programu Hrvatskoga radija, Ivan Pešut – glazbenik, glazbeni producent, skladatelj i gitarist, Jelena Balent – glazbena urednica na Hrvatskom radiju i pjevačica, Davor Medaković – glazbeni urednik na Hrvatskom radiju i autor glazbenih emisija te Luka Grgić – redatelj, redatelj scenskog nastupa Baby Lasagne na Eurosongu, piše HRT.

Ovo je popis svih izvođača koji će se natjecati za odlazak na Eurosong:

1. Ananda - ''Lies Lay Cold''

2. EoT - ''Bye, Bye, Bye''

3. Filomena - ''Strong''

4. Irma - ''Enigma''

5. IVXN - ''Monopol''

6. Jelena Radan - ''SALUT!''

7. Lara feat. LSQ - ''MAMA''

8. laurakojapjeva - ''NPC''

9. LELEK - ''The Soul of my Soul''

10. Luka Nižetić - ''Južina''

11. Magazin - ''AaAaA''

12. Marin Jurić Čivro - ''Gorjelo je''

13. Marko Bošnjak - ''Poison Cake''

14. Marko Škugor - ''Šta da Boga molim ja''

15. Marko Tolja - ''Through the dark''

16. Marta May - ''Running to the Light''

17. Matt Saft - ''Welcome to the circus''

18. Natali Balmix - ''ŽIVOT IDE DALJE''

19. Natally - ''Dom si srcu mom''

20. NIPPLEPEOPLE - ''ZNAK''

21. Ogenj - ''Daj, daj''

22. Petar Brkljačić - ''KRAJ''

23. Supersonic Trio - ''Animal''

24. Teenah - ''Aurora''

A ovi izvođači su rezerva:

1. SWINGERS FUL KUL - ''Full cool''

2. Fenksta - ''Ekstra''

3. Patricia Gasparini - ''KARMA''

4. llyricum - ''TANANAI (MOTHER)''

