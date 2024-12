Na Doru se vraća i glazbenik koji je 2022. godine zamalo pobijedio, a radio je u fast foodu da bi preživio

Marko Bošnjak prije dvije godine predstavio se s pjesmom ''Moli za nas'', a tada je pobijedila Mia Dimišić.

Objavljen je popis natjecatelja za Doru 2025., a neka imena već su poznata javnosti.

Tko će se sve natjecati na Dori, saznajte OVDJE.

Među poznatim imenima je i glazbenik Marko Bošnjak kojemu će ovo biti drugo sudjelovanje na Dori.

Glazbenik koji ima 20 godina, natjecao se i 2022. godine s pjesmom ''Moli za nas''. Tada je završio na drugom mjestu, a pobjedu je odnijela Mia Dimšić.

Marko je svojedobno priznao da je veliki obožavatelj Eurosonga te da mu drugo mjesto na Dori, nije baš dobro sjelo.

"Mislim da ljudi imaju pogrešan koncept toga što znači nacionalni izbor za Eurosong. Tamo ideš da bi ti pjesma prošla na Eurosong, tamo ne ideš promovirati svoju pjesmu. Mislim da 90% ljudi koji se i prijave imaju samo želju za tom pozornošću i da ispromoviraju svoju pjesmu što je apsolutno validno. Ali ja kao Eurosong fanatik to gledam totalno drugačije i za mene to nije običan festival na koji ideš ispromovirati svoju pjesmu. Ja to shvaćam deset puta ozbiljnije i zbog toga me to toliko pogodilo jer sam jedan od onih koji znaju kada je koja država pobijedila, koja država je pjevala koju pjesmu, kakav je sustav glasanja'', rekao je za Top Radio.

''Ljudi vole pobjeđivati i mislim ako se ide na Doru da se treba ići s mindsetom 'okej, idem tu pobijediti jer je cilj da na Eurosongu isto ostvariš dobar rezultat'. Onda moraš baš vjerovati u svoj projekt, ako želiš da taj projekt bude na Eurosongu", dodao je prošle godine u istom intervjuu.

Poznato je i da je Marko radio u jednom zagrebačkom fast food. Tvrdio je da je to radio kako bi preživio, a otvoreno je govorio i o tome može li se u Hrvatskoj živjeti od glazbe.

"Ljudi žive u zabludi. Nije ovo Amerika. Možeš ti biti poznat, imati ljude koji te prate i podržavaju, ali na kraju dana to rijetko kome plaća račune kod nas", rekao je svojedobno.

Mladi glazbenik koji je osvojio regiju o svom putu do uspjeha pričao je u našoj emisiji Zdravlje na kvadrat, a više o tome pročitajte OVDJE.

Tko su rezerve na Dori 2025., saznajte OVDJE.

Može li Magazin pobijediti na Dori, recite nam u anketi OVDJE.

S kojim pjesmama se Magazin već natjecao na Dori, saznajte OVDJE.

Loreni Bućan ovo nije prva Dora, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša bivša voditeljica u zanosnoj haljini golih leđa pokazala nevjerojatnu liniju: ''Jednom ljepotica, uvijek ljepotica''

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Bosanski kralj sevdaha održao sedmi nastup u Lisinskom, njegovu ukrasu na glavi svi su se divili!

Pogledaji ovo Celebrity Supruga predsjednika Milanovića prvi put progovorila o njihovu braku: ''Kad je Zoran ušao u svijet politike, moj prvi instinkt...''

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Prljavog plesa iznenadila je pojavom u 81. godini, nevjerojatno je da izgleda kao u danima najveće slave

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se prekrasne kćeri Belle i Edwarda iz Sumraka? Danas ima 24 godine, a evo gdje je i čime se bavi

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je supruga zagrebačkog gradonačelnika? Upoznali su se preko prijatelja, a zanimljivo je gdje su proveli medeni mjesec