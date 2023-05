Umalo je predstavljao Hrvatsku na Eurosongu, a onda je otkrio da radi i u fast foodu: ''Nije ovo Amerika. Možeš ti biti poznat, ali na kraju dana to rijetko kome plaća račune kod nas"

Da nije bilo časne sestre, možda danas ne bismo znali za veliki talent Marka Bošnjaka, najmlađeg gosta "Top music festa".

Perspektivni glazbenik Marko Bošnjak, voditeljicu Ginu Damjanović oduševio je kvalitetnim glazbenim izvedbama, ali i pozitivnom energijom koja se proširila studijem glazbene emisije.

Pogledaj i ovo talentirani glazbenik Osvojio je regiju kada mu je bilo samo 11 godina, zamalo je pobijedio na Dori, a sada radi u fast foodu da bi preživio

Marko je u glazbi od rane dobi, a u emisiji je govorio o tome kako je medijska izloženost u tako ranoj dobi utjecala na njega, ali i zašto drugo mjesto na Dori smatra porazom.

Također, otkrio je i koliko mu znači osvojeni Porin za Novog izvođača godine.

Glazbenik je otvoreno govorio i o tome može li se u Hrvatskoj živjeti od glazbe.

Smatra da može, ali da on još nije u takvoj situaciji:

"Ljudi žive u zabludi. Nije ovo Amerika. Možeš ti biti poznat, imati ljude koji te prate i podržavaju, ali na kraju dana to rijetko kome plaća račune kod nas".

Iako mu je tek 19, publika je za Marka čula još 2015. godine kada je pobijedio u jednom glazbenom showu. S 11 godina je stao na pozornicu.

O emocijama koje je tada imao i je li bio svjestan što se događa, glazbenik je rekao:

"Mislim da mi je taj prvi krug, ta prva audicija zapravo trebala biti ful opuštena. Bio sam dijete koje je to sve shvatilo kao neku igru. Međutim, brzo sam shvatio da to neće biti samo igra nego je baš bila produkcijski na stresnom nivou za mene od 11 godina. Zapravo imam osjećaj da mi je bilo laške stajati na velikim pozornicama tada jer možda nisam bio toliko svjestan koliko je to zapravo značajno. Definitivno mi je pomoglo danas u nekim stvarima da se osjećam barem ugodnije na sceni. Kada sam bio klinac, bilo je sigurno lakše".

Marko je u ranoj dobi pjevao u crkvenom zboru. Njegov pjevački talent otkrila je časna sestra.

"Ona me natjerala da se prijavim na prvi crkveni festival.(...) Bilo mi je pet godina i mami je išlo na živce kada bi došla s posla, kuhala ručak i radila sto stvari, da mora opet mene čuvati dok sestre idu na zbor. Onda je rekla 'ne možete nikuda ići ako ne povedete brata', jer to tako ide u obiteljima. Časna sestra je skužila da možda pjevam malo bolje nego moje sestre pa me onda natjerala da idem na taj festival. (...)", otkrio je mladi glazbenik te dodao:

"Drago mi je da je ona napravila prvi push i da je to bio neki moj prvi nastup jer mislim da je to jedna lijepa priča".

Marko je govorio i o tome kakav je utjecaj na njega imala medijska prisutnost s obzirom na to da je u javnosti prisutan od rane dobi.

