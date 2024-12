Naš shrvani glumac oprostio se od kolege koji je iznenada preminuo: ''Odrasli smo zajedno na setovima...''

Muhamed Abu Ammash iznenada je preminuo ovog vikenda, a on je bio dugogodišnji filmski djelatnik rekvizita. Radio je i na setu serije ''Kumovi''.

Naš glumac Asim Ugljen na društvenim mrežama oprostio se dugogodišnjeg filmskog djelatnika rekvizitera, Muhameda Abu Ammasha.

Muhamed je preminuo iznenada ovog vikenda, a u podužoj emotivnoj objavi Ugljen je otkrio po čemu će ga pamtiti.

''Muha moj. Odrasli smo zajedno na setovima. Dijelili smo pljuge, kave, anegdote, strugalice za led, dobro, loše, sve ono što ide uz ovaj posao. I dijelili smo nešto što rijetko tko dijeli, a to je bila činjenica da smo se zvali Muhamed i Asim, a obojica smo bili stopostotni kvartovski purgeri, rođeni i odrasli na ovome asfaltu'', započeo je Asim.

''Ako ste na setu vidjeli nas dvojicu da sjedimo sami, pušimo i pijemo kavu, velika je šansa da smo jedan drugog podkubavali po toj osnovi. Obožavali smo jedan drugog nazivati najgorim rasističkim nazivima i imenima, na sveopće zgražanje ljudi koji bi to čuli. A nas je to nevjerojatno zabavljalo. Volio sam te, čovječe. Jer si bio rijetko dobar čova u poprilično okrutnoj branši. Volio sam naše kave prije prvog kadra, dok zora tek počinje rudjeti. Volio sam dobaciti ti neku gadost u prolazu, samo zato da bi mi vratio još gorom gadosti. Volio sam te imati na setu, jer osim što si bio je*en čova, bio si je*en u svom poslu'', dodao je.

''U svim tim godinama što smo proveli zajedno, a proveli smo ih ohoho, nikada me za*ebao na setu nisi. A to je rijetkost. Nedostajat ćeš mi, prijatelju. I nikako mi u glavu ne ide da te više nikad neću sresti na nekom setu. Očigledno ima istine u onome da najbolji odlaze prvi. Jer drugog smisla svemu ovome ne mogu naći. Ne znam da li ćemo se ikada više susresti, jer bi ljudi poput tebe nakon smrti trebali ići gore, a ja ću sigurno završiti dolje. No, kada dođem dolje, sjeti me se i baci koju pljugu dolje propalom bratu. Upaljač mi neće trebati, bit će dovoljno paklenog ognja oko mene. A ti znaš što ti je činiti u Džennetu, ako ga ima'', zaključio je Asim.

Inače, Abu Ammash radio je kao scenski rekviziter na našoj hit-seriji ''Kumovi''.

