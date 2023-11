Martina Tomčić priznala da je pokleknula pred nečim čega se ranije grozila: ''Priznajem, uhvatilo me ranije nego inače!''

Martina Tomčić pratiteljima je otkrila kako je ove godine ranije podlegla čaroliji Božića i da je za svoj doma već kupila nekoliko novih ukrasa.

Naša operna pjevačica i članica žirija ''Supertalenta'' Martina Tomčić otkrila je svojim pratiteljima na Instagramu da ju je ove godine čarolija Božića uhvatila ranije nego inače. Martina je tako prošetala gradom i kupila nekoliko ukrasa za ovaj nadolazeći blagdan, a veselu snimku podijelila je i na svojim društvenim mrežama.

''Priznajem, uhvatila me Xmas groznica ranije no inače, ali baš uživam u tom osjećaju!!! Rebeka je bila na fizioterapiji, a mama je to vrijeme iskoristila i inspirirala se za Božić! Došlo je vrijeme za novi bor, a bit će i pokoja kuglica, šalica, čajnik, jastučić, orašar…'' napisala je Martina.

''Nekad sam se grozila kičastog, a danas me privlači! Jesam li ostarila ili podlegla konzumerizmu? Ok mi je i jedno i drugo'', priznala je na kraju.

Pratitelji su joj u komentarima priznali da su i oni poput nje, a rijetki od njih mogu odoljeti kupnji raznih veselih ukrasa koji najavljuju najljepše doba godine.

''Znala sam da nećeš moć odoljet, ali pravo je vrijeme!'', ''Bankrot prije Božića, konzumerizam nas je sve ulovio'', ''Podlegla si, no nije grijeh'', pisali su joj.

Inače, kćer Rebeku koju je spomenula u opisu Martina je dobila u braku sa Ženjom Moskaljovim, a osim nje imaju i sina Nou.

Kći Rebeka bavi se plesom i Martina se nekoliko puta pohvalila njezinim uspjesima na društvenim mrežama.

