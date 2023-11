Martina Tomčić pokazala kako izgleda kad je sredi Marko Grubnić, obožavatelji su oduševljeni rezultatom!

Martina Tomčić objavila je fotografije sa snimanja showa Supertalent, koje je uredio Marko Grubnić.

Operna pjevačica Martina Tomčić već je godinama članica žirija Supertalenta, a u toj je ulozi gledamo i u jubilarnoj 10. sezoni showa.

Osim svojim komentarima, Martina gledatelje uveseljava i svojim glamuroznim izdanjima, kojima se rado hvali i društvenim mrežama.

A uoči sedme emisiji, na Instagramu je objavila fotografije na kojima pozira u backstageu u elegantnoj crnoj haljini sa srebrnim detaljima. Uz fotografije je otkrila i da ih je, prije objave, prepustila u vješte ruke Marka Grubnića, koji ih je uredio do savršenstva.

Rezultat je oduševio njezine pratitelje, koji su joj u komentarima uputili komplimente i zaljubljene smajliće.

Martina nam je uoči početka nove sezone Supertalenta otkrila i tko je zaslužan za njezin izgled u showu.

"Ja sam privatno sve samo ne glamurozna osoba. Dakle, moda nije nešto što je moje područje interesa nikad bilo. Kad sam bila mlađa možda sam se mrvicu više privatno šminkala, ali i to je bilo ono što bi se reklo beauty šminka, dakle minimalno - puder, maskara, rumenilo i sjajilo. Danas također u privatnoj varijanti pribjegavam isključivo toj vrsti šminkanja, ali i to sve rjeđe jer naprosto kada su ovakvi profesionalni nastupi u pitanju ja imam predivan i pregenijalan tim ljudi koji se brine o mom izgledu i, ne da unaprijed im dajem smjernice, već se toliko međusobno svi dobro poznajemo da ja do zadnjeg ne znam ni kakva će mi bit frizura, ni kakav make-up, ni kakav kostim. Evo moja Emina Kušan koja je trenutno u Londonu, razmišlja o tome što ću ja imat u polufinalnim i finalnim emisijama i kad ona o tome toliko brine zašto bih se ja opterećivala unaprijed kad znam da će ona to napraviti puno bolje nego itko drugi ili ne daj Bože ja", kazala nam je.

Osim Martine, žiri Supertalenta čine još Maja Šuput, Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman.

