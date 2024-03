Iris Livaja pokazala s kim su se ona i Marko družili u noćnom izlasku Grčkoj, a zabavljala ih je bivša eurovizijska natjecateljica

Marko i Iris Livaja na odmoru su u Grčkoj, a u rijetki noćni izlazak otišli su s prijateljima koje dugo nisu vidjeli, dok im je pjevala im je bivša eurovizijska natjecateljica.

Naš nogometaš Marko Livaja i njegova supruga Iris Livaja otputovali su na odmor u Grčku gdje su ih dočekali dugogodišnji prijatelji, još jedan nogometni par, Anel Šabanadžović koji igra za AEK i njegova supruga.

Parovi su odlučili izaći u noćni klub te su se zabavljali u separeu, a uživali su u nastupu bivše eurovizijske natjecateljice.

''Napokon zajedno'', napisala je Iris na zajedničkoj fotografiji njih dvije, a potom su se i svi zajedno fotografirali u separeu.

Pjevala im je Eleni Foureira, drugoplasirana s Eurosonga koja je 2018. godine predstavljala Cipar s pjesmom ''Fuego''. Uz nju su nastupili i grčko-ciparska kantautorica Anna Vissi te grčki pjevač Antonis Remos.

Inače, Iris Marka često prati na utakmicama, a on ne skriva koliko je sretan jer mu je ona najveća podrška. Nedavno je tako bila i na utakmici u Velikoj Gorici.

Vjenčali su se 2022. godine nakon osam godina veze, a zajedno imaju i kćer Elizabet te sina Lorenza.

Poznato je i kako su mnogi pokušali spriječiti njezinu ljubav s Markom zbog razlike u godinama, a Iris je jednom prilikom o svemu otvoreno progovorila za Slobodnu Dalmaciju.

"Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je", rekla je Iris.

