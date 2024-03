Iris Livaja došla je podržati supruga na važnu utakmicu, a čini se da ga je njeno prisustvo itekako motiviralo!

Iris Livaja došla je podržati svog supruga Marka Livaju na utakmici u Velikoj Gorici, za događaj se posebno sredila te ukrala pozornost fotografa.

Na utakmicu Gorice i Hajduka svog je supruga iz Splita došla podržati i Iris Livaja koja je Marka Livaju s tribina bodrila u društvu prijateljica.

Iris se za utakmicu posebno sredila te nosila plišanu bundu, a bila je i našminkana te nosila velike naušnice.

Fotografi su je na tribinama uhvatili dok je vezala kosu, a kako izgleda pogledajte u našoj galeriji.

Čini se da je njena podrška Livaju itekako motivirala jer je već u 22. minuti dao gol za Hajduk te ekipu odveo u vodstvo.

Pogledaji ovo Nogomet Hajduk protutnjao kroz Turopolje i izbio (privremeno) na prvo mjesto, sjajna utakmica Splićana!

Inače, Iris Marka često prati na utakmicama, a on ne skriva koliko je sretan jer mu je ona najveća podrška.

Vjenčali su se 2022. godine nakon osam godina veze, a zajedno imaju i kćer Elizabet te sina Lorenza.

Poznato je i kako su mnogi pokušali spriječiti njezinu ljubav s Markom zbog razlike u godinama, a Iris je jednom prilikom o svemu otvoreno progovorila za Slobodnu Dalmaciju.

"Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno.

Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je", rekla je Iris.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Baby Lasagna još je jednom pokazao da je veliki ljubitelj mačaka, znate li kako se zovu njegovi kućni ljubimci?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Severina se oglasila nakon velikog marša žena: ''Neka ovo bude svake nedjelje, jer su nam subote zauzete...''