Tuga u obitelji Iris Livaje: "Jedno je sigurno, vrijeme provedeno s tobom uvijek ćemo pamtiti''

Iris Livaja objavila je tužnu vijest na Instagramu, uz fotografiju s djedom Mirkom oprostila se od njega.

Supruga našeg nogometaša Marka Livaje Iris Livaja na svom je Instagramu objavila tužnu vijest.

Uz fotografiju i emotivan tekst oprostila se od svoga djeda Mirka.

"Jedno je sigurno, vrijeme provedeno s tobom uvijek ćemo pamtiti. Sjećanja ne mogu otići. Zbogom, dida naš", napisala je uz fotografiju na kojoj poziraju zagrljeni.

Dodala je i pjesmu Doris Dragović ''Zbogom''.

Inače, Iris je u braku s Markom 2022. godine, a zajedno su od 2014. godine.

Poznato je i kako su mnogi pokušali spriječiti njezinu ljubav s Markom zbog razlike u godinama, a Iris je jednom prilikom o svemu otvoreno progovorila za Slobodnu Dalmaciju.

"Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je", rekla je Iris prošle godine.

Ipak, njihova ljubav sve je nadjačala te su u ljubavi dobili i dvoje djece, sina Lorenza i kćer Elizabet.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Pogledajte fotografije Josipe Rimac iz dana najveće slave, imala je kratku kosu dok je bila gradonačelnica Knina!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Drastičan gubitak kila potpuno je izmijenio njezine crte lica i figuru, a pogledajte kako je izgledala u svojoj punijoj fazi!