Pogledajte kako se Iris Livaja provodila na tribini uoči utakmice svog Livaje, ovakvo veselje nije dugo potrajalo

Iris Livaja bila je na utakmici Hajduka i Rijeke na Poljudu, a koja nije dobro završila po klub, ali ni njezinog supruga Marka Livaju.

Supruga nogometaša Marka Livaje bila je na utakmici njegova Hajduka i Rijeke na Poljude, odakle se super raspoložena javila svojim pratiteljima na Instagramu.

Na fotografiji koju je podijelila pozira nasmiješena u društvu prijatelja, a uz to je objavila i pjesmu "Ne bojim se drugova tvoga frajera" grupe Tutti Frutti.

"I kreće ludilo. Sve za našeg Hajduka", napisala je Iris uz fotografiju.

No Irisino veselje nije potrajalo, Hajduk je izgubio s rezultatom od 2:1 za Rijeku, a uz to je Marko napustio travnjak Poljuda uz bolnu grimasu na licu, koji je u sudačkoj nadoknadi drugog dijela, proklizao po travnjaku i izvrnuo zglob.

Iris i Marko zajedno su od 2014. godine, a ona je od njega starija 14 godina. Zajedno imaju dvoje djece kćer Elizabet i sina Lorenza, a vjenčali su se 2022. godine u Crkvi sv. Stjepana na splitskom Sustipanu.

Pogledaji ovo Celebrity Iris Livaja novu je godinu dočekala u zagrljaju svog Marka pa poslala znakovitu poruku obožavateljima!

Poznato je i kako su mnogi pokušali spriječiti njezinu ljubav s Markom zbog razlike u godinama, a Iris je jednom prilikom o svemu otvoreno progovorila za Slobodnu Dalmaciju.

"Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je", rekla je Iris prošle godine.

