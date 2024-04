Hana poznaje Grašu otkako je bila djevojčica, često se družila s njim i Danijelom, a evo koga je ljubila prije njega

Za ljubavnu vezu Hane Huljić i Petra Graše šuškalo se 2021. godine, a početkom 2022. se doznalo da u njihovu obitelj stiže prinova te su se vrlo brzo nakon toga i vjenčali.

Vijest da Hana Huljić i Petar Grašo čekaju drugo dijete brzinom munje proširila se internetom, a informaciju je ekskluzivno za IN magazin potvrdio pjevač koji se trenutačno nalazi u Skoplju.

Naime, njihova ljubavna priča počinje sredinom 2021. godine kada su šuškanja o njihovom odnosu te su ih Splićani često viđali u gradu, a par dugo nije htio potvrditi vezu u javnosti. Zatim je u listopadu iste godine napokon potvrđeno da su u vezi te su otpočetka nailazili na predrasude i osude zbog njihove ljubavi.

Pogledaji ovo Celebrity Evo kako je Hana ranije ove godine komentirala glasine o drugom djetetu s Grašom: "Ne volim kad se takvo nešto piše"

U siječnju 2022. doznalo se da njemu i Hani Huljić stiže prinova, ali i da rade na pripremi vjenčanja.

''Vrlo smo sretni i zadovoljni i tako treba biti'', rekao je tada Grašo.

U veljači je par u prisustvu najuže obitelji i prijatelja uplovio u bračnu luku. Petar je imao čak tri kuma, bivšeg košarkaša Dinu Rađu, ugostitelja Tomaža Kavčiča te prijatelja iz djetinjstva, a Hani je kuma bila pjevačica Domenica.

''Meni je najbitnije da je ona sretna. Ako je ona sretna i ja sam još sretnija'', rekla je tada Domenica.

Pogledaji ovo Celebrity Trudna Hana Huljić snimljena je u izlasku samo nekoliko dana prije objave sretnih vijesti, pogledajte kako je izgledala

Krajem lipnja trudna Hana dvadesetak dana prije porođaja pjevala je dijelove prve pop mise njezinog oca Tončija Huljića.

''Ovo jadno biće je moralo slušati ove raznorazne zvukove mog upjevavanja, zadnjih dana dosta se bunila, ali rekla sam večeras još da izdržim i onda obećajem da prestajem pjevati'', rekla je tada Hana.

I stigao je srpanj kada je na svijet stigla malena Alba. Tata Petar, noć prije njezinog izlaska iz rodilišta nastupao je na Visu.

''Jučer sam svirao u Komiži i došao sam privatnim taksijem u četiri ujutro, prijatelj me doveo da bi tada zagrlio dijete'', otkrio je Petar svojevremeno.

Pogledaji ovo inMagazin Petar Grašo za IN Magazin potvrdio sretnu vijest: Hana je opet trudna, čekaju drugo dijete!

Naime, samozatajna Hana i Petar znaju se dok je ona još bila dijete te su dugi niz godina bili dobri prijatelji, ali i suradnici jer su prije nekoliko godina snimili hit-pjesmu "Srce za vodiča" koju su i nekoliko puta zajedno izveli. Hana je odlučila krenuti putem svojim roditelja i započela je uspješnu skladateljsku karijeru nakon što je prije pet godina magistrirala glazbenu teoriju i postala prva diplomantica kompozicije na Umjetničkoj akademiji u rodnom Splitu.

Prije Petra lijepa Hana bila je u vezi s Tomislavom Šošićem, a tijekom svih ovih godina često se družila s popularnim glazbenikom i njegovom bivšom djevojkom Danijelom, koja je inače bliska suradnica i prijateljica Tončija Huljića.

Hana se kao trogodišnja djevojčica pojavila i u spotu pjesmu "Došlo vrijeme" grupe Magazin u kojoj je tada pjevala Danijela.

Pogledaji ovo inMagazin Hana Huljić otkrila koji je glavni temelj njezine i Grašine obitelj: "Sretna sam što ona to ima"

Sasvim je sigurno da je njihovo vjenčanje izazvalo dosad neviđen medijski interes na ovim prostorima.

''Mi smo očekivali da će tako biti, ali ne baš u tolikoj mjeri. Ne znam uopće kojim riječima da opišem koliko sam, što mi kažemo u Splitu, oguglala na to sve. Ja toliko živim svoj život, radim svoje i jednostavno se ne volim petljati drugima u živote, da me uvijek fascinirala ta neka zainteresiranost za tuđe živote, ali valjda će to sve proći'', rekla je tada.

Pogledaji ovo Celebrity Hana Huljić pojavila se u javnosti nakon dugo vremena, pridružio joj se i dio obitelji, a evo tko je nedostajao!

Podsjećamo, trudna Hana se posljednji put u javnosti pojavila prije desetak dana na otvorenju izložbe "Univerzum kroz Ljubav" u Dioklecijanovim podrumima. Tom prigodom je za IN Magazin ispričala koliko je radosti u njihove živote unijela kćerkica Alba, koja će u srpnju proslaviti drugi rođendan.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Evo kako je Hana ranije ove godine komentirala glasine o drugom djetetu s Grašom: "Ne volim kad se takvo nešto piše"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Petar Grašo za IN Magazin potvrdio sretnu vijest: Hana je opet trudna, čekaju drugo dijete!