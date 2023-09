Lidija Bačić u crnom, seksi rublju javila se iz kuhinje: ''Kakva fotografija, k'o stvorena za pozadinu!''

Lidija Bačić pozirala je u kuhinji dok je zatvarala frižider, a na sebi je imala samo crni grudnjak i gaćice.

Pjevačica Lidija Bačić u crnom rublju pokazala je svoju zavodničku figuru, a provokativni pogled dodatno je užario već dovoljno vrući prikaz.

Valovita kosa i lagani make up istaknuli su dodatno njezinu ljepotu.

"Kakva noć", napisala je u opisu, a na fotografiji vidimo kako se Lidija nalazi u kuhinji te zatvara frižider.

"Kakva predivna fotografija ko stvorena za pozadinu", "Ljepotice", "Super", "Obožavam crno", samo su neki od komentara.

Lidija je već navikla svoje pratitelje da često uživaju u prizorima njezina fantastičnog tijela koje Splićanka voli isticati, a da se ponosi time da svoje fotografije ne uređuje jednom je istaknula i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

