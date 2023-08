Lidija Bačić u haljini s izrezom pokazala goli trbuh i čime ga je to ukrasila, a zbog nekih je pokreta nešto ispod nje i provirilo!

Lidija Bačić održala je koncert u Pločama gdje je nastupila nakon tradicionalnog Maratona lađa na Neretvi.

Pjevačica Lidija Bačić održala je koncert u Pločama nakon 26. Maratona lađa na Neretvi i svojim obožavateljima i priredila noć za pamćenje.

38-godišnja Lidija za koncert se posebno sredila pa je odabrala poluprozirnu haljinu s velikim izrezom koji je otkrio njezin goli trbuh, ali i ukras kojim je ukrasila pupak. U žaru plesa Lidija je u jednom trenutku pokazala i previše jer joj haljina nije uspjela prekriti grudi.

Lile je ovih dana najavila svoj novi spot za pjesmu "Ratata" pa je objavila nekoliko kadrova, a društvo joj je ispred kamere radila i zgodna prijateljica iz Slovenije Buryana.

U crnoj opravici koja se sastojala od gaćica i grudnjaka s mrežastim rukavima Lidija je snimila nekoliko kadrova za najavu spota, a ispred kamere joj se pridružila i zgodna prijateljica i slovenska pjevačica Buryana.

Dvije zgodne žene zajedno su u izazovnim pozama pozirale ispred kamere, a taj videozapis objavile su i na svojim društvenim mrežama.

Atraktivna Lidija već je navikla svoje pratitelje da često uživaju u prizorima njenog fantastičnog tijela koje Splićanka voli isticati, a da se ponosi time da svoje fotografije ne uređuje jednom je istaknula i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

Inače, pjesmu ''Ratata'' Lidija i Buryana već su jednom izvele i to na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama gdje su publiku zabavile i zavodljivom koreografijom na pozornici.

