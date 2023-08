Lidija Bačić pokazala outfit u kojem čisti kuću, ako ste mislili da je obučena, prevarili ste se!

Lidija Bačić u svojoj novoj Instagram objavi pokazala je kako ona čisti stakla na tuš kabini.

Pjevačica Lidija Bačić pozirala je u tuš kabini odjevena u dvodijelni ružičasti badić, a u rukama je držala pjenušavu spužvu kojom je prala stakla.

Sve poglede usmjerila je na svoje bogato poprsje, ali i bombastičnu figuru.

Kosu je ispunila valovima, a na licu je imala svježi make up.

"Opet ja", poručila je u opisu.

"Bomba", "Uvijek si tako lijepa", "Ljubomorna sam na tebe", "Moj med", "Seksi si", "Ti si raj za oči", glasili su neki od komentara ispod posta.

Lidija često objavljuje svoje golišave fotografije, a poznata je i po provokativnim izdanjima za nastup, pa ne čudi što je na Instagramu prati gotovo pola milijuna ljudi.

Ponosi se i time da svoje fotografije i videa ne uređuje prije objave, o čemu je jednom prilikom progovorila i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

