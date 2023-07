Pogledajte kakav je show naša pjevačica priredila na plaži, njezino zavodljivo izvijanje u plićaku nikoga neće ostaviti ravnodušnim!

Lidija Bačić objavila je niz fotografija na kojima zavodljivo pozira u plićaku u crvenom bikiniju.

Pjevačica Lidija Bačić priredila je pravi show za sve koji su se našli na plaži u isto vrijeme kad i ona.

Lidija je u plićaku izmjenjivala zavodljive poze u sićušnom crvenom bikiniju, a fotografijama se pohvalila i na svojem profilu na Instagramu.

"Predivna", "Tijelo iz snova", Savršena", "Bomba", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila, a ostale fotografije koje je objavila pogledajte u galeriji.

Lidija često objavljuje svoje golišave fotografije, a poznata je i po provokativnim izdanjima za nastup, pa ne čudi da je na Instagramu prati gotovo pola milijuna ljudi.

Ponosi se i time da svoje fotografije i videa ne uređuje prije objave, o čemu je jednom prilikom progovorila i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

