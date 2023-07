Velika transformacija naše mlade pjevačice: Miju Negovetić više nije lako prepoznati, a njena nova frizura mogla bi vas iznenaditi!

Mia Negovetić odlučila za drastičnu promjenu frizure, a novim imidžem pohvalila se na društvenim mrežama.

Pjevačica Mia Negovetić na domaćoj glazbenoj sceni pojavila se dok je još bila djevojčica, a u međuvremenu je odrasla u prelijepu mladu ženu.

Zadnjih godina, osim glasom, privlači pažnnju i svojim stasom, a sklona je i mijenjanju frizura, pa je tako neko vrijeme imala crnu kosu, zatim i narančastu, no njezin novi imidž pravo je iznenađenje.

Mia je u pričama na svojem profilu na Instagramu objavila svoju fotografiju iz frizerskog salona na kojoj je nije baš lako prepoznati jer ima dugačke crvene pletenice i ovo je zasigurno njezino najhrabrije izdanje do sad.

Što kažete na novu frizuru Mije Negovetić? Top

Flop 66% Top!

Top! 66% Flop! Ukupno glasova:

Ovakve pletenice u zadnje su vrijeme sve popularnije, ponajviše zahvaljujući svjetskim zvijezdama poput Kim Kardashian, Jennifer Lopez i Rite Ore, koje su se također nedavno odlučile na ovaj look.

Inače, Mia, kojoj je danas 20 godina, kaže da je dio javnosti još doživljava kao djevojčicu s naočalama koja je osvojila Hrvatsku svojom moćnom izvedbom himne na obljetnici Oluje 2015. godine.

"To je možda ljudima teško prihvatiti, s obzirom da sam na sceni od 11 godine. I pretpostavljam da je to možda najveći problem, jer me svi pamte kao malu curicu koja pjeva himnu", kazala je Mia jednom prilikom za In Magazin.

