Lile u crnim tangicama i seksi opravici raspametila je i one najčvršće, a u prisnim kadrovima pridružila joj se i kolegica iz Slovenije

Lidija Bačić u seksi opremi objavila je nekoliko kadrova za nadolazeći spot, a društvo joj je ispred kamere radila i zgodna prijateljica iz Slovenije Buryana.

Naša pjevačica Lidija Bačić Lille posljednjim je videozapisom koji je objavila na društvenim mrežama natjerala pratitelje da jedva čekaju izlazak nove pjesme

''Ratata'' koja izlazi 8. kolovoza u 12 sati. Ali, više od pjesme fanovi željno iščekuju videospot za koji se Lille posebno sredila.

U crnoj opravici koja se sastojala od gaćica i grudnjaka s mrežastim rukavima Lidija je snimila nekoliko kadrova za najavu spota, a ispred kamere joj se pridružila i zgodna prijateljica i slovenska pjevačica Buryana.

Dvije zgodne žene zajedno su u izazovnim pozama pozirale ispred kamere, a taj videozapis objavile su i na svojim društvenim mrežama.

Inače, atraktivna Lidija već je navikla svoje pratitelje da često uživaju u prizorima njenog fantastičnog tijela koje Splićanka voli isticati, a da se ponosi time da svoje fotografije ne uređuje jednom je istaknula i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

Inače, pjesmu ''Ratata'' Lidija i Buryana već su jednom izvele i to na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama gdje su publiku zabavile i zavodljivom koreografijom na pozornici.

