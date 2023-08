Lana Jurčević ne skriva sreću dok mazi svoj trudnički trbuščić, a ovom nas je snimkom prije kratkog vremena sve dobro prevarila!

Lana Jurčević dugo je skrivala svoju trudnoću, a sada je objavila i videozapis na kojem mazi svoj trudnički trbuščić dok još nitko nije znao da je trudna.

Jedna od hrvatskih najomiljenijih pjevačica Lana Jurčević dugo je skrivala vijesti da je trudna sa svojim partnerom Filipom Kratofilom. Iako su mnogi primjećivali da je Lana s vremenom dobila koju kilu više, pjevačica je mudro šutjela o svemu, a sada je objavila videozapis na kojem mazi svoj trudnički trbuščić.

Na službenom profilu svoje tvrtke La piel, objavljena je Lanina snimka na kojoj se dirala po trbuhu u bijeloj haljini s prorezima dok je čekala nastup u jednom toaletu.

''Čestitamo svim budućim mamicama pa tako i našoj Lani koja je ovo snimila prije svog koncerta i taman pred izlazak na stage, prije nešto više mjesec dana'', stajalo je u opisu uz emotikona koji se smije i srce.

Podsjetimo, Lana je tada nastupala u Kostrivnici te je poslije nastupa objavila nekoliko fotografija i videozapisa, a našalila se i na svoj račun i kako su joj izgledale noge nakon višesatnog nošenja štikli. Sada bi se otekline mogle prepisati i velikoj promjeni koju je Lana otkrila da proživljava.

"Instagram vs. reality", napisala je, pa je ukazala na zadnja dva videa u galeriji, od kojih joj na jednom treba pomoć u hodanju, a na drugom je pokazala stopala koja su natekla od štikli. "Hvala, Kostrivnica, za sinoć! Ja u krevet volim ići strgana, a volim i da vi zaspite ko bebe jer onda znam da je to bilo TO! P. S. OK, malo smo karikirali, ali noge su mi otpale, mogu u šlapama nastupati nekad?" napisala je Lana, a objavom je mnoge nasmijala.

Komentare su preplavile žene koje čekaju svoje bebe te pisale datume kad bi trebale stići, a usput su i pisale srdačne čestitke našoj pjevačici koja je prije nekoliko dana objavila da čeka svoje prvo dijete.

S partnerom Filipom s kojim čeka dijete Lana je u vezi od 2017. godine, a svog je dečka pjevačica dugo uspjela sakriti od javnosti. Filip se ne voli medijski eksponirati pa se tako o njemu može naći vrlo malo informacija, ali one najvažnije ipak su dostupne.

Filip je inače specijalist digitalnog marketinga, a kao što piše na njegovom zaključanom Instagram profilu, on je i direktor Lanine tvrtke La piel.

Zanimljivo je da je Filip brat blizanac, njegov drugi brat zove se Antonio, a on također ljubi jednu našu pjevačicu, Jelenu Žnidarić Zsa Zsu.

