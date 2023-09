Svašta smo vidjeli na Lidiji Bačić, ali ovakav dekolte još ne: "Gdje si legendo živa, ništa nam više ne treba!''

Lidija Bačić poznata je po svojim atraktivnim objavama u kojima uvijek ističe svoj besprijekoran izgled, ali i bogate atribute.

Pjevačica Lidija Bačić pozirala je u ogledalu pa u specifičnoj kombinaciji istaknula i više od očekivanog.

Naime, šareni komplet na gornjem dijelu sadržavao je više poredanih otvora koji su istaknuli raskošne grudi, a ni prezgodne noge nisu mogle proći nezamijećeno u kratkoj suknjici.

Cijelu kombinaciju začinila je valovima u kosi, ali i crno-bijelim salonkama.

"Savršena", "Ništa više nam ne treba", "Gdje si Lile, legendo živa", "Sviđaju mi se suknja i štikle", "Blistaš", samo su neki od komentara.

Atraktivna Lidija već je navikla svoje pratitelje da često uživaju u prizorima njenog fantastičnog tijela koje Splićanka voli isticati, a da se ponosi time da svoje fotografije ne uređuje jednom je istaknula i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Najintimnije dijelove tijela nije uspjela sakriti ni komadićima metala, a pitanje je može li se ovo što nosi uopće nazvati odjećom!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Prizore koje inače može vidjeti samo njezin suprug, Lopez je sada pružila i svojim pratiteljima: ''Koja si ti boginja...''