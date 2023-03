Lidija Bačić objavila fotografiju u toplesu, pa izazvala raspravu na Instagramu, nisu svi bili zadovoljni prizorom!

Lidija Bačić objavila je još jednu u nizu svojih golišavih fotografija na društvenim mrežama.

Pjevačica Lidija Bačić sklona je objavljivanju vrućih fotografija na Instagram profilu u kojima ističe svoje bujne atribute, ali i besprijekornu liniju.

Ovoga puta objavila je fotografiju na kojoj pozira bočno bez grudnjaka, a grudi je s prednje strane prekrila rukama. Na usnama se isticao crveni ruž, a kosu je raspustila.

"Tijelo kao pjesma", napisala je u opisu.

"Jako si seksi", "Predivno tijelo", "Mmm", "Super si", "Blistaš", bili su neki od komentara oduševljenih fanova, no među nizom takvih našli su se i oni manje lijepi komentari.

Naime, neki od pratitelja smatraju da Lidija pretjeruje s golotinjom pa je ova objava za njih bila previše:

"Sve si pokazala", "Tvoje tijelo ti koristi očito samo za promociju", "Ovo ti baš i nije trebalo".

Lidija je nedavno za IN magazin progovorila o svojem ljubavnom životu.

"Pa, to već nekako godinama zadržavam za sebe. Neki vole pričati, neki ne. Ja više volim o sebi i o svojem poslu. Ali lijepo mi je, to je to. Jednog dana kad se odlučim udati, onda će svi znati. Dok to još nije finalno, da znamo da je to to za udaju – neću ništa pričati", rekla je Lile.

