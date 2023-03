Odlično raspoloženi Marko Pecotić i njegova Silvia izmjenjivali su nježnosti na splitskoj rivi, znatiželjni fotografi nimalo im nisu smetali!

Marko Pecotić uživao je s partnericom Silviom Dvornik u sunčanom danu na splitskoj Rivi.

Pjevač Marko Pecotić i njegova partnerica Silvia Dvornik iskoristili su dan za odmaranje i upijanje zraka sunca na Rivi.

Pogledaj i ovo Posebno ju je pogodio Pecotić objavio video posvećen novoj partnerici Silviji Dvornik, razlog je posebna prigoda, a pjesmom je poručio što osjeća prema njoj

Fotografi su ih ulovili tijekom sjedenja na klupici dok su razgovarali i smješkali se jedno drugome, a pao je tu i pokoji zagrljaj.

Oboje su bili odjeveni u ležerne kombinacije. Marko je na sebi imao plavu majicu i traperice te je kao modni dodatak nosio žute sunčane naočale.

Silvia je imala sivu duksu ispod koje je nosila bijelu košulju, a na to je kombinirala kratke hlače i čizmice. Bijele sunčane naočale sjajno su se uklopile u cjelokupni outfit.

Marko je fotografiju podijelio na svom Instagram profilu, a u opisu je napisao: "Subote".

"Divni", "Baš ste lipi", "I bar na tren biti zaljubljen", samo su neki od komentara, a još su se u nastavku nizali i emotikoni sa zaljubljenim očima.

Podsjetimo, otkako je pjevač javno priznao da se zbog Silvije nakon 17 godina braka razvodi od supruge Irene Pecotić, s kojom ima dva sina, njihova veza puni stupce medija.

Peco je o svemu progovorio i tijekom nedavnoga gostovanja na Radio Dalmaciji.

"Najveća je laž da sam ja zvao novinare, novinari su zvali mene. Bilo je tu nekih nejasnoća, vidio sam da će se po novinama potezati nejasnoće. To je bilo presudno da odlučim i kažem – da, razvodim se. Da sam rekao da nemam komentara i da su oni sad nagađali tko je, što je, je li Sonja Dvornik, je li Silvia Dvornik, to su milijarde tih priča nepotrebnih. To je moj život i žao mi je apsolutno svih koje sam time povrijedio", rekao je i zatim se osvrnuo na lavinu negativnih komentara koji su uslijedili.

"Da je ta moja osobna stvar tolike ljude izbacila iz takta... Pisali su komentare bjesomučno, dan i noć. Kad ti pogledaš tu situaciju, da tebi dan i noć u inboks na sve moguće mreže, ne samo meni nego i svima koji su bili uključeni u ovu situaciju, dolaze takve gnjusne poruke, a onda stave svoj status – vjerovati u ljubav, jednostavno mi to ne drži vodu", poručio je Pecotić, koji se nada da će njegova glazbena karijera s vremenom opet doći u prvi plan.

