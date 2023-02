Nova partnerica Marka Pecotića zablistala je u pripijenoj opravici koja je na zanimljiv način istaknula njezinu figuru

Silvia Dvornik na Instagramu se pohvalila fotografijom u elegantnoj haljini.

Novopečena partnerica pjevača Marka Pecotića Silvia Dvornik oduševila je svoje pratitelje novom objavom na društvenim mrežama.

Pogledaj i ovo kako je gleda! Marko Pecotić i Silvia Dvornik u prvom službenom pojavljivanju kao par nisu mogli sakriti koliko su zaljubljeni!

Podijelila je fotografiju na kojoj pozira u svilenoj uskoj haljinici boje limete bez rukava. U njoj je posebno istaknula svoju zgodnu figuru.

Duboki dekolte otkrio je i njezine raskošne grudi, a smeđi šešir i sunčane naočale savršeno su se uklopili u cijelu priču.

Inače, Silvia i Marko nedavno su uživali u Splitu, odakle su dijelili zajedničke fotografije na kojima nisu skrivali svoju zaljubljenost.

Podsjetimo, otkako je pjevač javno priznao da se zbog Silvije nakon 17 godina braka razvodi od supruge Irene Pecotić, s kojom ima dva sina, njihova veza puni stupce medija.

Peco je o svemu progovorio i tijekom nedavnoga gostovanja na Radio Dalmaciji.

"Najveća je laž da sam ja zvao novinare, novinari su zvali mene. Bilo je tu nekih nejasnoća, vidio sam da će se po novinama potezati nejasnoće. To je bilo presudno da odlučim i kažem – da, razvodim se. Da sam rekao da nemam komentara i da su oni sad nagađali tko je, što je, je li Sonja Dvornik, je li Silvia Dvornik, to su milijarde tih priča nepotrebnih. To je moj život i žao mi je apsolutno svih koje sam time povrijedio", rekao je i zatim se osvrnuo na lavinu negativnih komentara koji su uslijedili.

"Da je ta moja osobna stvar tolike ljude izbacila iz takta... Pisali su komentare bjesomučno, dan i noć. Kad ti pogledaš tu situaciju, da tebi dan i noć u inboks na sve moguće mreže, ne samo meni nego i svima koji su bili uključeni u ovu situaciju, dolaze takve gnjusne poruke, a onda stave svoj status – vjerovati u ljubav, jednostavno mi to ne drži vodu", poručio je Pecotić, koji se nada da će njegova glazbena karijera s vremenom opet doći u prvi plan.

