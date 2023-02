Silvia Dvornik objavila je predivne fotografije s Markom Pecotićem, više ne skriva koliko su zaljubljeni!

Silvia Dvornik i Marko Pecotić novom zajedničkom fotografijom pokazali su da su zaista sretni u ljubavi.

Pjevač Marko Pecotić i njegova partnerica Silvia Dvornik uživaju upijajući zrake sunca u Splitu.

Silvia je na svom Instagramu podijelila niz fotografija na kojima je pokazala što jedu u restoranu, a na jednoj od fotografija uslikala je i Marka koji je nasmijan gledao u daljinu.

Pohvalila se i veselom zajedničkom fotografijom na kojoj poziraju naslonjeni na stol u crnim majicama. Silvia nosi bež sunčane naočale, a Marko žute.

Pecotić je na svojem profilu objavio fotografiju s pogledom na dio Splita, a u opisu mu stoji hešteg "samo ljubav ostaje". U komentarima mu je Dvornik uputila emotikone bijelog srca i pljeska.

Svoje profile na Instagramu ne prestaju popunjavati zajedničkim fotografijama, a u onoj s Nove godine Silvia je poručila:

"Otpratili smo staru godinu u punom sjaju."

Podsjetimo, otkako je pjevač javno priznao da se zbog Silvije nakon 17 godina braka razvodi od supruge Irene Pecotić, s kojom ima dva sina, njihova veza ne prestaje puniti stupce domaćih medija.

Peco je o svemu progovorio i tijekom nedavnoga gostovanja na Radio Dalmaciji.

"Najveća je laž da sam ja zvao novinare, novinari su zvali mene. Bilo je tu nekih nejasnoća, vidio sam da će se po novinama potezati nejasnoće. To je bilo presudno da odlučim i kažem – da, razvodim se. Da sam rekao – nemam komentara, i da su oni sad nagađali – tko je, što je, je li Sonja Dvornik, je li Silvia Dvornik, to su milijarde tih priča nepotrebnih. To je moj život i žao mi je apsolutno svih koje sam tim putem povrijedio", rekao je i zatim se osvrnuo na lavinu negativnih komentara koji su uslijedili.

"Da je ta moja osobna stvar tolike ljude izbacila iz takta... Pisali su komentare bjesomučno, dan i noć. Kad ti pogledaš tu situaciju, da tebi dan i noć u inboks na sve moguće mreže, ne samo meni nego i svima koji su bili uključeni u ovu situaciju, dolaze takve gnjusne poruke, a onda stave svoj status – vjerovati u ljubav, jednostavno mi to ne drži vodu", poručio je Pecotić, koji se nada da će njegova glazbena karijera s vremenom opet doći u prvi plan.

