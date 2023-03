Procurila fotografija novog muškarca kojeg ljubi Danijela Martinović, a zanimljiv je i hobi kojim se bavi pored profesionalne karijere

Danijela Martinović nije izgubila vjeru u ljubav pa sada više ne skriva koliko je zaljubljena u policajca i glazbenika Josipa Plavića.

Pjevačica Danijela Martinović otkrila jekako joj u ljubavi ponovno cvjetaju ruže, a njezin novi dečko je policajac i glazbenik Josip Plavić (49).

Pogledaj i ovo Baš joj je lijepo Danijela Martinović oglasila se poslije kratke pauze, a ono što sve zanima još nije otkrila!

Danijela je za Gloriju otkrila kako je ljubavna romansa započela jednim telefonskim pozivom koji se jednostavno morao dogoditi. Smatra kako je za sve "kriv" slučaj oko njezine krađe identiteta na kojem je Josip radio, a nakon što se slučaj riješio - njihovi telefonski razgovori su se nastavili.

Ubrzo su shvatili kako imaju zajedničke interese, poglede na život pa čak i poneke snove. Martinović je tada došla do zaključka da bi o ovom ljubavnom susretu mogla čak napisati i knjigu.

"Kada najneobičnije okolnosti spoje dvoje apsolutnih stranaca, koji do tada nisu znali ništa jedno o drugom, onda vam, naravno, na pamet padne da bi to mogao biti jedan filmski scenarij. Prolazimo puno lijepih trenutaka o kojima ću se sigurno literarno izraziti u budućnosti jer želim da ova priča ostane zabilježena", otkrila je Danijela za Gloriju, a njezina bliska prijateljica dodala je da je Danijela zaljubljena do ušiju.

"Zaista sam sretna zbog toga. Zaslužila je imati pravog muškarca uz sebe koji je voli, poštuje i neizmjerno cijeni. Sličnih su karaktera, slažu se u mnogim stvarima i napokon mislim da je Danijela pronašla čovjeka svog života", rekla je prijateljica.

Podsjetimo, Danijela je s pjevačem Petrom Grašom u vezi bila oko 25 godina, a prekid su objavili u svibnju 2021. Malo nakon toga doznalo se da je Petar u vezi s Hanom Huljić, s kojom je u veljači ove godine stao i pred oltar, a na ljeto su dočekali i svoje prvo dijete, kćerkicu Albu.

Mnogi su nakon toga priželjkivali novu ljubav našoj pjevačici, a ona je sve dosad vješto skrivala ove vijesti.

Kako saznaje Slobodna Dalmacija, iza Josipa je jedan brak u kojem je dobio kćer, a s bivšom suprugom u dobrim je odnosima. Kako piše Slobodna, njegovim prijateljima na prvu je bilo čudno jer su se povezali pošto su fizički dosta različiti. Naime, Danijela je sitne građe, dok je Josip visok, snažan i jak.

Josipa u estradnim krugovima znaju i kao rock pjevača koji je dio benda Izvan Zakona, a on svira gitaru i uglazbljuje tekstove koje piše njegova kolegica kriminalistkinja.

