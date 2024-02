Lepa Brena najavila je i četvrtu zagrebačku Arenu, hoće li joj poći za rukom što i Prijovićki?

Lepa Brena rasprodala je i treći koncert u zagrebačkoj Areni, najavila je četvrti koncert i zakazala ga za 10. prosinca 2024. godine.

Regionalna zvijezda Lepa Brena rasprodala je i treći koncert u zagrebačkoj Areni, a da njeni fanovi ne ostanu bez prilike, onima koji još nisu kupili kartu dala je šansu da dođu na četvrti koncert.

''Ovu predivnu zimsku večer uživam pored upaljenog kamina i jedne čaše vina, baš sam sretna što se čujemo. Nadam se da je ova zimska noć ugodna i vašim slušateljima. Zaista veliko hvala publici iz Hrvatske, Zagreba i svima onima koji su do sada kupili karte za 6 i 7. prosinca. S radošću mogu reći da je i 9. prosinca rasprodan i svečano objavljujem da ćemo radi velikog interesa naše publike otvoriti zagrebačku Arenu i 10. Prosinca'', poručila je omiljena pjevačica svih generacija, prije nekoliko trenutaka za Extra FM.

''Ja zaista imam jednu veliku, istinsku želju da se zahvalim svojoj publici na svoj podršci, da iz 2024. godine izađemo sretni, veseli, s pozitivnom energijom s jako dobrom kondicijom koja će nam trebati za koncerte. Sigurno će ti koncerti biti veoma inovativni, posebni i drugačiji. Želim obradovati publiku s novitetima u vizualnom i glazbenom smislu. Za mene je važno da moja publika dođe sretna, raspoložena, da tu jednu dobru i pozitivnu energiju kada se završe koncerti pamte i nose u sebi jedan duži period. Bit će to koncerti za pamćenje, to mogu svojoj publici obećati… Moja ekipa i ja već krećemo praviti poseban plan i program za zagrebačku Arenu. Znam da će to biti jedan fantastičan pozdrav s 2024. godinom i ulazak u novu!''

''Rasprodan je treći… Pa je red da najavimo i četvrti…'', napisala je u opisu na društvenim mrežama.

Podsjetimo i kako je Lepoj Breni uspjelo ono što nikome do sada nije - u samo jednom danu rasprodala je zagrebačku Arenu točno godinu dana unaprijed. Omiljena pjevačica svih generacija zahvaljujući karizmi i bezvremenskim hitovima kao što su Jugoslovenka, Hajde da se volimo, Ja nemam drugi dom, Pazi kome zavidiš, Okrećeš mi leđa, Uđi slobodno i brojnim drugim već četiri desetljeća ne silazi s vrha.

Njezine koncerte uvijek prati i vrhunska produkcija, zato svi koji žele uživati u spektakularnim Extra koncertima godine ulaznice mogu osigurati putem Eventim sustava.

6., 7., 9. i 10. prosinca sada su rezervirani za nju, a preostaje vidjeti hoće li otvoriti i peti datum kao i Aleksandra Prijović.

Svi koji žele biti dio spektakla koji se priprema za Extra koncerte godine i uživati u vrhunskoj produkciji i hitovima poput Hajde da se volimo, Čik pogodi, Uđi slobodno, Pazi kome zavidiš, Jugoslovenka i brojnim drugim ulaznice mogu osigurati putem Eventim sustava.

