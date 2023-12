Lepa Brena koristi svaku priliku da pohvali Aleksandru Prijović: "Pazite to vam je ozbiljna mašinerija, ona je došla u jedan Real Madrid"

Lepa Brena u razgovoru za sprske medije osvrnula se na Aleksandru Prijović i njezin ogroman uspjeh.

Legendarna srpska pjevačica Lepa Brena otkrila je kako je njezin uspjeh nastao nakon pjesme "Slatki grijeh" te istaknula da ništa ne bi uspjela bez svog producenta koji ju je u svemu podržavao i usmjeravao.

Zatim se dotaknula svoje snahe i kolegice Aleksandre Prijović koja je u posljednjih nekoliko mjeseci stekla ogroman uspjeh u svojoj karijeri.

"Mislim da je Aleksandra negdje bila, kako da kažem, stvorena za tu priču, u nekoj sudbini, ali je ipak došla u ozbiljan tim, ona je došla u jedan Real Madrid".

Potom je pohvalila i svog posinka Filipa Živojinovića koji je ujedno i Aleksandrin suprug.

"Filip koji je završio jedan od deset najboljih fakulteta Rice University, gdje je završio menadžment i diplomirao psihologiju. Drugo, on je radio godinu - dvije sa mnom i njih dvoje su se nekako spojili, vjenčali. Njezin talent, a njegova organizacija. Ona je magična bila za tu publiku, a tu vam je i dobra produkcija, organizacija, način i stil oblačenja, intervjui. Pazite to vam je ozbiljna mašinerija. Ne možete danas biti velika zvijezda bez ozbiljnog produceta. Lepa Brena je imala ''Slatki greh'' i imala je ozbiljnog producenta koji se zvao Raka Đokić. Ja bez takve ekipe, koja mi je pomogla da budem ta koja ću sijati, sam uspjela uz njihovu pomoć. Tako je i Aleksadra, lijepa, mlada, zgodna i talentirana. Udružili su se, jednostavno njih dvoje spojili sve to i eto".

Brena je bila jedan od gostiju iznenađenja na koncertu Aleksandre Prijović gdje je zapjevala skupa s njom i Jelenom Rozgom na pozornici, a publika je bila i više nego oduševljena tim prizorom.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Rozga obilježila godinu dana od velikog spektakla koji je napravila, evo i zašto ovo nikad neće zaboraviti!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Šuškalo se da su više od prijateljica, a evo zašto sada opet svi pričaju o ovim bezvremenskim ljepoticama!