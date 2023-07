Korana Gvozdić i Šarić snimljeni u šetnji u najdražem društvu, preslatki prizori rastopili su njihove obožavatelje!

Korana Gvozdić i Ivan Šarić snimljeni su u u Zagrebu šetnji sa sinom Oliverom, a svi su primijetili kako je dječak narastao.

Komičar Ivan Šarić i njegova lijepa partnerica Korana Gvozdić snimljeni su u opuštenoj šetnji zagrebačkim ulicama i to u najslađem društvu njihova sina Olivera.

Maleni je uživao na tatinim ramenima, a svi su uživali u sladoledima. Korana je u jednom trenutku pohitala Oliveru u pomoć kako bi ga pobrisala maramicom nakon što se malo zaigrao omiljenom slasticom.

Korana se nedavno na društvenim mrežama prisjetila dana koje je sa sinom provela u bolnici nakon njegova rođenja i teškog razdoblja kroz koje su prošli.

"Nije lako objasniti tok misli koji se tada vrtio u glavi, ali čvrsto sam vjerovala da će on znati da sam pored njega, s kapom na glavi i da slavimo njegov prvi tjedan. Bilo je to daleko od one radosti koju bi majka trebala ili mogla osjećat, ali nekako sam se morala trgnut. Svaki sljedeći tjedan dolazila sam mu s kapicom i na pitanje doktora i sestara 'Koji ono danas slavimo?' ja sam sa sve većim i većim osmijehom odgovarala 'Evo drugi!' 'Treći nam je!' 'Već nam je četvrti!', 'Petiiii!'... Bezbroj fotki i videa poslali smo tati, koji nije mogao ući u bolnicu, ali bio je na drugoj strani videopoziva. Kapica je s nama proslavila i prvu godinu, a sada evo i drugu! I znate što!? Nikada ne treba podcjenjivati šareni komad kartona!" napisala je Korana uz uspomene iz bolnice i jednu fotografiju s Oliverove rođendanske proslave.

"Niti treba podcijeniti snagu mame koja sve to proživi", "Predivno", "Divna snaga majke", "Jedna kartonska kapica, jedna mama, sitnice, a tako velike stvari... Tisuću emocija i najveća ljubav", pisali su joj pratitelji koje je raznježila statusom.

Podsjetimo, Ivan i Korana, koji su u sretnoj vezi od 2012. godine, postali su roditelji u travnju 2021. godine, a vijest o rođenju sina otkrili su tek nakon mjesec dana.

Oliver je na svijet stigao prije termina poroda, a Korana je o teškom periodu koji su doživjeli progovorila na svojem Instagramu.

"Ja sam svog sina primila u naručje 25. dan, a tata ga prvi put vidio i zagrlio nakon više od 5 tjedana. Kako to sve preživiš? Duša i tijelo se na kratko razdvoje. Početni šok, tuga i gomila suza moraju odraditi svoje, istovremeno se tijelo diže s dna, otrese 'prašinu' i bol sa sebe i kreće u pogon. I nema stajanja!" napisala je, između ostalog, u podužem tekstu kojim je rasplakala mnoge.

