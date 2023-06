Ivan Šarić sasvim iskreno o čarima roditeljstva: ''To je najbolja stvar koja mi se dogodila u životu, ali šokiralo me...''

Iako uživa u ulozi oca, stand-up komičar Ivan Šarić, pred našim je kamerama olakšao dušu, progovarajući iskreno o izazovima roditeljstva. Dok se priprema za nadolazeći nastup u lipnju, s Aleksandrom Keresman razgovarao je o tome što ga danas najlakše rasplače, kako je izgledao prvi Oliverov vrtićki dan te kako se danas pripremaju za ljetovanja.

Ljetnu je sezonu najbolje otvoriti dozom smijeha, a koga bismo drugog u toj priči onda očekivali doli Ivana Šarića. 16. i 17. lipnja u jednom zagrebačkom parku okupit će zato ekipu, koja će vam pomoći da do mora istrenirate trbušne mišiće.

''Osam komičara, sedam stvarno vrhunskih komičara i ja ću biti tamo, prvi dan je za nas Hrvate, drugi dan za susjede, svi će nastupati na hrvatskom. Htio sam pozvati stvarno jake komičare iz raznih tema tako da za svakog se nađe nešto i da svi ostanu paf i nasmijani'', otkrio je Ivan šarić.

Osim djece, koja bi ovaj nastup, kaže, ipak mogla zaobići.

''Rekao bih 16+ ako može, par puta se dogodi da netko dovede klinca od 10, 11 godina i to je dopušteno ali stvarno ne preporučam jer brzo će odrasti taj dan, svašta će čuti i ne želite da to ponavlja po kući'', upozorio je Ivan Šarić.

A sada kada je i on roditelj, malena veselja i izazovi nove uloge itekako su dobar izvor materijala za nastupe, čija priprema traje i do godinu dana.

Sad kad je postao otac izlaze li na površinu one dad jokes?



''O da, izlaze na površinu i takve fore i materijal oko toga, jer imaš dosta toga za reći od nekih anegdota i još Korana kakvu je trudnoću imala ja sam se nosio s time tako da sam u jednom trenutku sjeo i rekao ok prošli smo sve i svašta bilo je labavo, na svu sreću dobro je prošlo ajmo sad to objediniti u neku minutažu i izašao je dobar materijal iz toga. Pravilo je, sve što te muči, sve probleme koje imaš, svu psihoterapiju, nemoj plaćati nekog drugog nego napravi materijal iz toga i neka ljudi plaćaju tebe'', zaključio je Ivan u svom stilu.

Što ako ga sin Oliver neće smatrati smiješnim?

''Sigurno neće. Jer to će bit tvoj tata koliko sam vidio i Chris Rock i Dave Chapelle, koji imaju klince, svi ono nemoj mi ti sad'', govori Ivan.

Dok vrlo samouvjereno vlada pozornicama prepunog Lisinskog ili Doma sportova, snalazi se i u pjevanju i u plesu, na onom očinskom terenu trenutačno testira neke sasvim nove granice.

''Šokiralo me koliko sam prije mislio da nemam vremena a koliko sam imao vremena. Ne spavamo, jedva jedemo, umorni smo, strašno nam je i super nam je, ali lagano ćemo se roknuti, baš je teško. To je najbolja stvar koja mi se u životu dogodila i strašno je koliko sam ja umoran i koliko mi mozak ne funkcionira i evo tijekom ovog intervjua ja pokušavam biti i pametan i zabavan a u glavi mi je….Isuse bože, to je to, to je strašno'', sasvim je iskren Ivan.

I emocije su nikad snažnije, posebno pri onima prvih vrtićkih rastanaka. Kako se Ivan nosio s tim?

''Ja sam jedva čekao. Ona je plakala ja nisam. Čekaj, mogu bit iskren njoj je bilo jako teško. Ostavili smo ga na dva sata tako da nije bilo drame, drame, ali njoj je bilo jako teško a meni je bilo molim te makni ga od nas. Ne, divan je, ja ispadam sad jako loš otac'', šali se Ivan.



Što te danas najlakše rasplače?



''Jao bilo što s klincima, ne mogu gledati više nikakve drame, ne mogu uopće gledati ništa. Čim krene film, evo na Novoj je bio neki dan, dvoje ljudi na nekom odmoru, samo kaže Matt, where is Matt, izlaze iz kuće Matta nema, odmah uzimaš daljinski, prebacuješ program, nikakve drame, klinci, ništa, svi su ok, sve je svima dobro'', govori Ivan.

Planovi za ljeto s dvogodišnjakom također su danas znatno drugačiji.

''Otići na more sa ženom i pokušati odmoriti kako sam skužio da nema više godišnjeg, kad ljudi kažu idemo na godišnji a imaju djecu…ful nemaš godišnji. Ti samo preseliš sve probleme negdje na more gdje imaš još manje stvari nego u Zagrebu i ne znaš di ti je bolnica ako se nešto dogodi. Da ne bi slučajno dehidrirali, umrli, tablete su tu, protiv komaraca, insekata, uboda, jegulja, punjača solarnih, vjenčani list, putovnica, gruntovnica, sve živo se nosi'', primijetio je Ivan u svom stilu.

Nekako nam se čini kako će nastupi koji slijede već na jesen biti prepuni ljetnih anegdota.

