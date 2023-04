Korana Gvozdić podijelila detalje najtežeg životnog perioda: "Bilo je to daleko od radosti, ali morala sam se trgnuti"

Korana Gvozdić prisjetila se dana koje je sa sinom provela u bolnici nakon njegova rođenja, a statusom je sve dirnula.

Manekenka Korana Gvozdić uživa u majčinstvu i bilježi svaki važan trenutak u životu svojeg sinčića Olivera, kojeg je dobila s komičarem Ivanom Šarićem.

Sada se na svojem profilu na Instagramu povodom drugog rođendana svojeg sinčića prisjetila teškog razdoblja nakon poroda te je otkrila da još čuva rođendansku kapicu koja joj je olakšala to razdoblje.

"Nije lako objasniti tok misli koji se tada vrtio u glavi, ali čvrsto sam vjerovala da će on znati da sam pored njega, s kapom na glavi i da slavimo njegov prvi tjedan. Bilo je to daleko od one radosti koju bi majka trebala ili mogla osjećat, ali nekako sam se morala trgnut. Svaki sljedeći tjedan dolazila sam mu s kapicom i na pitanje doktora i sestara 'Koji ono danas slavimo?' ja sam sa sve većim i većim osmijehom odgovarala 'Evo drugi!' 'Treći nam je!' 'Već nam je četvrti!', 'Petiiii!'... Bezbroj fotki i videa poslali smo tati, koji nije mogao ući u bolnicu, ali bio je na drugoj strani videopoziva. Kapica je s nama proslavila i prvu godinu, a sada evo i drugu! I znate što!? Nikada ne treba podcjenjivati šareni komad kartona!" napisala je Korana uz uspomene iz bolnice i jednu fotografiju s Oliverove rođendanske proslave.

"Niti treba podcijeniti snagu mame koja sve to proživi", "Predivno", "Divna snaga majke", "Jedna kartonska kapica, jedna mama, sitnice, a tako velike stvari... Tisuću emocija i najveća ljubav", pisali su joj pratitelji koje je raznježila statusom.

Podsjetimo, Ivan i Korana, koji su u sretnoj vezi od 2012. godine, postali su roditelji u travnju 2021. godine, a vijest o rođenju sina otkrili su tek nakon mjesec dana.

Oliver je na svijet stigao prije termina poroda, a Korana je o teškom periodu koji su doživjeli progovorila na svojem Instagramu.

"Ja sam svog sina primila u naručje 25. dan, a tata ga prvi put vidio i zagrlio nakon više od 5 tjedana. Kako to sve preživiš? Duša i tijelo se na kratko razdvoje. Početni šok, tuga i gomila suza moraju odraditi svoje, istovremeno se tijelo diže s dna, otrese 'prašinu' i bol sa sebe i kreće u pogon. I nema stajanja!" napisala je, između ostalog, u podužem tekstu kojim je rasplakala mnoge.

