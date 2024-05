Kolinda se oglasila o nastupu Baby Lasagne na Eurosongu, ne krije koliko je uzbuđena zbog njega: "Gledat ću Eurosong nakon dugo vremena!"

Kolinda Grabar-Kitarović uputila je putem društvenih mreža podršku Baby Lasagni koji nas ove godine predstavlja na Eurosongu u Švedskoj.

Naša bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović uputila je podršku našem ovogodišnjem predstavniku na Eurosongu Baby Lasagni i poručila kako će ove godine sigurno pratiti to glazbeno natjecanje.

"Jako sam uzbuđen što ću po prvi put nakon dugo vremena gledati Eurosong! Hrvat Marko Purišić, poznat kao Baby Lasagna, na pozornicu će nastupiti s pjesmom “Rim Tim Tagi Dim”. Fantastično je vidjeti tako ljubaznog, skromnog i prizemnog mladog umjetnika kako ponosno prihvaća svoju pozadinu i nasljeđe. Njegova glazba govori svima nama, bilježe životne dileme i osjećaje koji široko odjekuju, a pritom ne vrijeđaju nikoga. Okupimo se iza njega! Naprijed Marko! Naprijed Hrvatska!", napisala je Kolinda u objavi uz fotografiju Baby Lasagne s jedne od proba.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna opet je prvi na eurovizijskim kladionicama! Nakon druge probe njegov postotak prešao je Švicarca

Probe su inače službeno gotove - stanje na eurovizijskim kladionicama ponovno se mijenja. I to u korist našeg predstavnika Baby Lasagne koji je još jednom zasjeo na tron.

"Iskreno, prezadovoljan sam, preuzbuđen sam, mislim da je predobro ispalo. Napravili smo male korekcije, prvo smo imali privatnu probu da možemo te korekcije izvježbati i to je prošlo bolje nego očekivano tako da sve nekako ide sumnjivo dobro", rekao je Lasagna za Dnevnik Nove TV.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko su voditelji ovogodišnjeg Eurosonga? Na male ekrane vraća se poznato eurovizijsko lice, a s njom u tandemu bit će i holivudska zvijezda!

Kostim o kojem ima mišljenje cijela Hrvatska, a i dobar dio Europe, osmislila je mlada dizajnerica Valentina Pliško. Istrijanka s milanskom adresom u Italiji studira dizajn.

"Neka nit vodilja za dizajniranje kostima na Dori je bila ta kombinacija folklornih elemenata s metalom, isto tako je i sada. Jedino što smo nakon Dore odlučili da ćemo za ove kostime malo više naglasiti taj etno element. I dalje su ljudi podijeljeni, nekima se više sviđaju kostimi s Dore, nekima se više sviđaju novi kostimi, ali mislim da su općenito reakcije jako dobre", rekla je Valentina.

"Nastupat ćemo s ovim novim kostimima koje ste vidjeli, sada vam službeno mogu reći, to su ti kostimi koji će biti na nastupu, definitivno. Izašle su neke skice, neki crni, ali to je bila radna verzija nečega i to ne postoji", dodao je Lasagna.

Pogledaji ovo Celebrity Let 3 iz Dubaija uputio originalnu podršku Baby Lasagni: "Razvali ih, mokre puse!"

Ne samo da je Marko jedini izvođač na Eurosongu čiju je pjesmu napisao jedan autor, već je taj autor – on sam. Kreativan proces nije mu stran, pa je, logično, sudjelovao i u izradi kostima.

"Kroj Markovih hlača je preuzet direktno iz narodne nošnje. Jedino smo im boju promijenili, stavili smo ih u bijelo, to je isto bila Markova želja. Mislim da je to jako važno jer je bitno da se on osjeća dobro u tim kostimima i daje zadovoljan s time što nosi. Bazni materijal, odnosno materijal koji sam najviše koristila je koža, tu su neki elementi poput heklane čipke, nekih aplikacija koje su inspirirane zlatovezom", kaže modna dizajnerica.