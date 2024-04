Joksimovićeva zgodna kći objavila je njihovu rijetku zajedničku fotografiju, povod je bio zbilja poseban razlog!

Povodom rođendana Željka Joksimovića, javno su mu se obratile supruga i kći iz prvog braka.

Srpski pjevač i kantautor Željko Joksimović proslavio je 52. rođendan, a povodom posebnog dana javno mu se obratila i Mina Joksimović, njegova kći iz prvog braka.

Mina je ocu čestitala rođendan putem Instagram priče.

"Sretan rođendan najboljem tati", napisala je Mina uz pjesmu "Ljubav je", koju je svojevremeno otpjevala s ocem.

Objavila je i njihovu zajedničku fotografiju na kojoj poziraju u restoranu ispijajući bijelo vino.

Isto tako, Željkova supruga i poznata srpska voditeljica Jovana Joksimović posvetila mu je objavu na društvenoj mreži.

"Moja ljubav je napunila 52 godine", kratko je poručila uz zajedničku fotografiju.

Podsjećamo, Jovana i Željko više su od deset godina u braku, a između njih zaiskrilo je 2008. godine kada su zajedno vodili "Euroviziju" koja se održavala u Beogradu.

Poznati domaći par već godinama uživa u skladnom braku, a Željko se jednom prilikom prisjetio početka njihovog viđanja koje prati i jedna anegdota.

''Kad smo se upoznali‚ ona me je jednom prilikom vozila autom i sjećam se da je imala neki super, bijesan auto. Vozi me, a ja čisto da otvorim ladicu i da vidim što ima naprijed, kad ono neki divljaci, CD-ovi na kojim ništa ne piše, i vidim, moj CD! Kažem: ''Čekaj, čekaj, pa ti slušaš mene!'' I to je presudilo. Nešto sam se malo dvoumio jedno vrijeme, ali kad sam vidio CD - to je bilo to'', rekao je Željko jednom za Blic, dok je Jovana dodala:

''Slušam samo Željka! Sluha nemam, ali volim glazbu. Ali su djeca, srećom, muzikalna! Djeca su na Željka!''

Vjenčali su se 2012. godine, a zajedno imaju troje djece, sina Kostu te blizanke Anu i Srnu. Željko iz prvog braka sa suprugom Vesnom ima i kći Minu.

