Seve otvorila dušu o svom životu: "Prestala sam čekati da bude lako, prestala sam čekati da će me netko spasiti, i zato...!''

Severina je svoju uspješnu karijeru započela još 90-ih godina, a danas slavi 52. rođendan te se u emotivnoj objavi na društvenim mrežama osvrnula na svoj život i sve što je prošla.

Naša pjevačica Severina slavi 52. rođendan, a povodom ovog posebnog dana sa svojim vjernim pratiteljima podijelila je par rečenica o svemu što je prošla kroz život i zahvalila onima koji su uz nju.

"Volim slaviti rođendane, bilo moje ili tuđe. Slaviti rođendan za mene je slaviti život kojeg sam dobila na dar. Dar koji, kad dobiješ, ima tri opcije. Možeš u njemu uživati i krojiti ga po svom i ispuniti sav svoj potencijal, Božji dar i misiju. Ili ga pokloniti nekom da ti ga organizira, ali po njegovim pravilima... Ili pustiti da ga voda nosi. Te druge dvije opcije mi nisu bile drage (iako nije da nije bilo pokušaja)", započela je pjevačica.

"Izabrala sam ovo prvo, krojim ga po svom i uživam u svakom danu, bez obzira na okolnosti i izazove koji zaustavljaju, vuku za rukav, podapinju noge, vježbaju sposobnosti i testiraju živce. Daju ti testove koje moraš riješiti, a život svake godine daje završnu ocjenu. Po tome sam odlikaš. Moje je hoću li stati ili hrabro nastaviti živjeti punim plućima, bez obzira na razne okolnosti i teške izazove. Hoću li maknuti ruku koja mi poteže rukav i koračati dalje u punoj punini življenja", priznaje.

Pogledaji ovo Celebrity Severina otkrila da je bolesna, no ni to ju nije spriječilo da ode prijateljici na rođendan pa je objavljivala fotke sa zabave!

"Prestala sam čekati da život bude lak, prestala sam čekati da će me netko spasiti. Suočila sam se s teškim činjenicama i zbog toga imam nevjerojatan život. Na kojem sam zahvalna i koji me iz dana u dan uči da sve lekcije koje mi je pružio, bilo loše ili dobre, nisu ništa drugo nego jedna super škola iz koje kao osoba mogu rasti, a rastom mirno i sa znatiželjom prihvaćati daljne lekcije koje mi on donosi", dodala je.

Pogledaji ovo Celebrity Severina objavila niz poruka birača koji su se požalili na probleme na biračkim mjestima: ''Ovo je doslovno krađa glasova!''

"Veselim im se, kao i ovom danu kad sam rođena i koji me stalno podsjeća na to koliko je život dragocjen. Sretna sam što i radim posao koji uveseljava druge, jer za to sam stvorena - da iz tuge razvučem osmijeh, da pomažem(o) drugima i učinim(o) im život što je moguće ljepšim. Hvala mojoj obitelji i mojim prijateljima na bezrezervnoj podršci i kad se slavi i kad se tuguje. Opasna je to armija. Možda previše palamudim, al' ovo su ti dani. Hvala svima na brojnim čestitkama. Volim vas", zaključila je Severina.

Pogledaji ovo Celebrity Ovo je trenutak kada je Seve kleknula na pozornici pa izvela spontani potez: "To možeš samo ti, stvorena si da puniš naša srca"

Unatoč bolesti, Severina je i jučer proslavljala rođendan svoje prijateljice.

"Sinoć smo slavili rođendan naše drage prijateljice i najzgodnije modne ikone- Bilo je kratko jer sam streptokoka, ali smo uživali kao što ćemo i sutra", napisala je pjevačica i time dala naslutiti da će napraviti vrhunsku zabavu povodom svog rođendana.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Svijet obilaze tužni prizori zvijezde filma ''Sam u kući'', mnogi nisu ni znali da je glumac u ovako teškom stanju

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Pogledajte kako su Antonia Dora i Luciano izgledali prije 13 godina, družili su se još kao djeca, a nešto što su tada sanjali sad je stvarnost: ''Koje su šanse da nas život ovako spoji?''