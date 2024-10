Borila se s ovisnostima, proslavila 50. rođendan, a prizorima u donjem rublju sad je sve ostavila bez teksta!

Kate Moss sve je ugodno iznenadila izgledom u čipkastoj kreaciji, a s obzirom na to da je napunila 50 godina i iza nje su borbe s raznim ovisnostima, dodatno je oduševila svojom pojavom.

Američki model Kate Moss pojavila se na Victoria's Secret Fashion showu u New Yorku početkom ovog tjedna.

Nastupila je stilu posrnulog anđela, odjevena potpuno u crno. Seksipilnu kreaciju krasio je prorez na nozi te je crna čipka dodatno začinila cijeli look.

Njezino blistavo izdanje iznenadilo je mnoge, posebno zbog toga što je ranije imala problema s ovisnošću, a nedavno je napunila i 50 godina.

"Njezina elegancija jednostavno oduzima dah", ''Izgleda tako seksi u crnom", "Kate Moss se vratila? Ne mogu dočekati vidjeti je kako blista!", nizali su se komentari na X-u.

kate moss for victoria's secret 2024 omg pic.twitter.com/OmCOHbFrxQ — ‏۟ (@bottegirl) October 15, 2024

Kate je tijekom svoje turbulentne karijere plijenila medijsku pozornost gdje god bi se pojavila. Zbog stila života kakav je vodila često je bila tema svjetskih medija, a veliku prašinu podigla je i njezina veza s glumcem Johnnyjem Deppom. Tijekom 90-ih vjerno je pohodila sve najveće tulume u to vrijeme, a ubrzo je postala poznata po tome da može odjednom konzumirati tri grama kokaina i popiti litru votke u rekordnom roku nakon što su fotografije na kojima to radi objavljene u britanskim tabloidima. I danas ju paparazzi znaju snimiti kako u pripitom stanju napušta klubove i restorane-

Kate je navodno bila čista i trijezna nekoliko godina, no krajem 2022. godine pojavila se snimka zbog koje su mnogi u to posumnjali. Tada je izazvala zabrinutost na jednom modnom događanju u New Yorku nakon što je na pozornici održala govor zbog kojeg su se svi pitali što s njom nije u redu.

Više o njezinom turbulentnom životu pročitajte OVDJE.

Nedavno je snimljena i kako tulumari s kćeri, OVDJE pogledajte više.

