Ispijeno lice i sve mršavija figura bivše ikone ljepote: Nove fotografije sve su zabrinule, posebno pogled na noge

Proteklog vikenda održao se Paris Men's Fashion Week, ali svu je pozornost ukrala Kate Moss.

Kate Moss nekad su zvali ikonom ljepote, no posljednjih godina svi su zabrinuti za nju zbog nekih vidljivih promjena u njezinu izgledu.

Naime, sve je mršavija, a dokaz su tome njezine zadnje fotografije iz Pariza proteklog vikenda, gdje je bila na tjednu mode, što je ponajviše vidljivo po njezinim nogama, a i ispijenom licu.

Kate je tijekom svoje turbulentne karijere plijenila medijsku pozornost gdje god bi se pojavila. Zbog stila života kakav je vodila često je bila tema svjetskih medija, a veliku prašinu podigla je i njezina veza s glumcem Johnnyjem Deppom. Tijekom 90-ih vjerno je pohodila sve najveće tulume u to vrijeme, a ubrzo je postala poznata po tome da može odjednom konzumirati tri grama kokaina i popiti litru votke u rekordnom roku nakon što su fotografije na kojima to radi objavljene u britanskim tabloidima.

Kate je navodno bila čista i trijezna posljednjih pet godina, no krajem 2022. godine pojavila se snimka zbog koje su mnogi u to posumnjali. Tada je izazvala zabrinutost na jednom modnom događanju u New Yorku nakon što je na pozornici održala govor zbog kojeg su se svi pitali što s njom nije u redu.

Uručivala je nagradu za inovatore časopisa Wall Street Journal, kreativnom i imidž direktoru Saint Laurenta Anthonyju Vaccarellu, a pritom je djelovala nervozno, pridržavala se za govornicu i nerazgovjetno izgovarala pojedine riječi. Video njezina govora brzo se proširio internetom, a korisnici društvenih mreža izrazili su zabrinutost zbog bizarnog ponašanja kraljice modne piste.

"Ona je očito na drogama", "I ja tako mislim, ali ne želim iznositi nikakve pretpostavke ili optužbe", ''Odavde osjećam kako joj srce kuca u prsima", zaključili su tada neki od njih.

Nekoliko puta Kate je pokušala zdravo živjeti, a o tome je i sama govorila.

"Idem spavati, pijem puno vode, ne previše kave i pokušavam smanjiti cigarete", otkrila je.

U svojim 20-ima i 30-ima i na vrhuncu svoje slave kao modela, njezin režim ljepote bio je vrlo jednostavan. Uranjala je lice u lavor s ledenom vodom kako bi razbistrila glavu nakon teške noći i nikad nije vježbala. Zbog te rutine na nju su mnoge kolegice bile ljubomorne.

Moss je bila zaštitno lice Calvina Kleina, a njezino ime zauvijek će ostati upisano u zlatnu eru modela 90-ih.

Od 2011. do 2016. bila je u braku s Jamiejem Hinceom, a prije braka s njim 2002. godine u vezi s urednikom časopisa Jeffersonom Hackom dobila je kćer Lilu Grace.

Koliko je sada poznato, Kate je već osam godina u vezi s fotografom Nikolaiom von Bismarckom.

