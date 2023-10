Kate i William sasvim slučajno otkrili pikanterije iz privatnog života: ''Will ima prljave misli...''

Kate Middleton i princ William gostovali su na jednom britanskom radiju, a tamo su otkrili detalje iz svog života za koje su svi mislili da nikad nećemo moći saznati.

Kate Middleton i princ William povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja odradili su gostovanje na BBC Radio 1.

U svojem javljanju u eter, par je otkrio i zanimljive pikanterije za koje nitko nije mislio da bi otkrili.

Princ i princeza od Walesa bili su gosti u emisiji ''Going Home'', a tamo se, među ostalim, pričalo i o korištenju emotikona. Tom prilikom voditeljica Vick Hope upitala je kraljevski par koji od emotikona najčešće koriste kod komunikacije putem mobitela.

Kate Middleton se na to našalila da ovisi o kojoj se WhatsApp grupi radi, ako je riječ o obiteljskoj grupi, onda paze. Na njezine riječi nadovezao se princ William rekavši kako su mu rekli da mora izabrati nešto drugo umjesto patlidžana, jer on baš i nije primjeren.

''Najčešće sam koristio emotikon patlidžana, no morao sam malo odrasti, pa je sada to smiley s očima koje idu gore dolje i ustima'', rekao je William, dok je Kate rekla da najviše koristi emotikone srca, potom onog koji plače i na kraju histeričnog smijeha kada stvari krenu po zlu.

Na njihove izjave nisu ostali imuni voditelji Jordan North i Vick Hope, koji su na Williamov odgovor ostali isprva malo šokirani, a potom i oduševljeni.

North je rekao: ''On je rekao patlidžan, pa to je genijalno'', dok se Vick Hope nadovezala: ''Zna on što treba. Ima prljave misli.''

Kate i William inače su poznati po svom opuštenom ponašanju, a čini se da se iz godine u godinu kraljevski par sve više opušta te javnosti želi pokazati da su i oni samo običan bračni par s normalnim svakodnevicama.

