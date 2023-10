Princ William snimljen na utakmici nogometnog kluba iz Mostara, došao je iz Londona samo kako bi bodrio omiljenu momčad!

Princ William otputovao je iz Londona u Birmingham samo zbog utakmice Aston Villa - Zrinjski.

Poznato je da je princ William velik ljubitelj nogometa, kao i da mu je omiljeni klub Aston Villa.

Stoga nije mogao propustiti njihovu utakmicu s mostarskim klubom Zrinjski u sklopu Konferencijske lige zbog koje je iz Londona stigao u Birmingham.

Williama su fotografi snimili na tribinama dok je zdušno bodrio svoj klub, a iako se pokušao uklopiti među ostale navijače, privukao je veliku pažnju.

Prince William came from London to Birmingham just to watch Zrinjski star Nemanja Bilbija 🇧🇦❤️. pic.twitter.com/uby1ZBKrIS