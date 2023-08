Procurili dosad nepoznati detalji o braku princa Williama i Kate Middleton, nije sve baš savršeno kako se čini!

Princ William i princeza Kate Middleton slove kao omiljeni britanski par, a sada su otkriveni dosad nepoznati detalji njihova braka.

Brak princa Williama i princeze Kate Middleton nije tako savršen kao što se čini, ali oni znaju kako ga učiniti uspješnim, otkrio je za britanske medije njima blizak i dobro upućen izvor iz Kensingtonske palače.

U ekskluzivnom intervjuu za Daily Express US, Tom Quinn, autor knjige "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family", osvrnuo se na svoje privatne razgovore s insajderom iz palače koji mu je ispričao neke zanimljive detalje. Glavni zaključak koji proizlazi iz njihovih razgovora jest da, poput svih zdravih brakova, William i Kate imaju svoje razmirice, ali znaju kako postići kompromis i smisliti način kako da im brak funkcionira.

"Od ljudi s kojima sam razgovarao, saznao sam da nije uvijek mirno kod njih. Nije tako savršeno kao što se možda čini. Ali William usvaja manire i ponašanje svoje bake i Kate je vrlo dobra u usvajanju istih i ne žali za ničim. Vrlo, vrlo rijetko se žale na nešto. A kad se žale, uvijek je to odmjereno", izjavio je Quinn koji smatra da se iza toga krije tajna uspjeha njihova braka.

To ne znači da se William i Kate nikada nisu posvađali, štoviše Quinn je saznao da su njihove svađe poprilično žestoke.

"Dok se neki parovi svađaju i bacaju teške vaze jedno na drugo, William i Kate gađaju jedno drugo jastucima", rekao je.

Inače, Kate i William slove kao omiljeni britanski par i njihovi obožavatelji smatraju da su pronašli pravu ravnotežu između svojih kraljevskih dužnosti i odgoja troje djece.

