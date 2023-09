Kate Middleton je pronašla utjehu kod nove najbolje prijateljice, nisu generacija, ali jedna im je stvar zajednička!

Kate Middleton i princ William sve češće se druže s vojvodom i vojvotkinjom od Edinburga, u koje i kralj Charles ima veliko povjerenje.

Princ William i Kate Middleton imaju nove najbolje prijatelje među kraljevskim redovima na koje se mogu osloniti i povjeriti im se, dok traje njihova svađa s princem Harryjem i Meghan Markle, barem tako tvrde upućeni kraljevski stručnjaci.

Razdor između Sussexa i Walesa ne pokazuje znakove zacjeljivanja, a prema tvrdnjama bivše kraljevske dopisnice BBC-ja Jennie Bond, William i Kate imaju još jedan kraljevski par na koji se mogu osloniti i potražiti podršku tijekom ovih turbulentnih vremena, iako ne pripada njihovoj generaciji, a riječ je o vojvodi i vojvotkinji od Edinburgha.

"Ponekad nije lako shvatiti da su to dvije različite generacije kraljevske obitelji jer se čine mnogo bližima. Ali, pogotovo nakon svega što se dogodilo i to ne samo povezano kraljičinom smrću nego i s odlaskom Harryja i Meghan te problemima s princem Andrewom, dva su para uspostavila čvrstu vezu. Mislim da William i Catherine osjećaju da se mogu povjeriti Edwardu i Sophie, a tako je malo ljudi kojima članovi kraljevske obitelji mogu povjeriti svoje misli i osjećaje. I Sophie i Catherine imaju sličnu poveznicu, obje su živjele takozvanim normalnim životima prije vjenčanja, nisu pripadale dvoru. I danas su se obje povezale s ljudima koje su upoznale i izgledaju kao da stvarno žele razgovarati sa svima. One su nove ženske zvijezde showa - elegantne, privlačne i empatične", pojasnila je Jennie.

"Sophie je posebno predivno empatična žena. Pokojna kraljica ju je smatrala još jednom svojom kćeri, a osim jedne nesretne prijevare kada ju je prevario novinar "News of the Worlda", Sophie nikada nije pogriješila. I ona je sjajan most između generacija", dodala je Jennie.

Sophie je često spominjana kao tajno oružje kralja Charlesa unutar dvora, koja zagovara važne ciljeve i obavlja širok raspon angažmana. A nedavno je dobila zadatak predstavljati monarha na državnom sprovodu bivšeg talijanskog predsjednika Giorgia Napolitana čime joj je također ukazano veliko povjerenje.

Vojvotkinja je krenula na samostalno putovanje u Rim kako bi prisustvovala ceremoniji u čast bivšeg predsjednika, koji je preminuo ranije ovog mjeseca u dobi od 98 godina, zajedno s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i drugim šefovima država.

