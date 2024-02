Jennifer Aniston zbog jednog detalja na sebi potaknula zanimljiva šuškanja, bio je to najupečatljiviji dio njene pojave!

Jennifer Aniston pojavila se na dodjeli SAG nagrada gdje je ukrala svu pozornost tamo okupljenih.

Holivudska miljenica Jennifer Aniston bila je jedna od glavnih zvijezda dodjele ovogodišnjih SAG nagrada, no ono što je svima privuklo dodatno pažnju, pa čak i potaknulo glasine o zarukama je ogromni dijamantni prsten koji je nosila na lijevoj ruci.

55-godišnja Jennifer inače je bila nominirana za najbolju glumicu u seriji "The Morning Show", ali ista je otišla u ruke Elizabeth Debicki iz serije "The Crown" i uz to joj je pripala čast da zajedno s Bradleyjem Cooperom uruči nagradu za životno djelo legendarnoj Barbri Streisand.

Na ceremoniji je zablistala u pripijenoj srebrnoj haljini s dubokim dekolteom i prorezom do bedara, ali najupečatljiviji dio njezine pojave bio je nakit, točnije već spomenuti dijamantni prsten. Nije poznato izlazi li trenutačno s nekim, a nisu je ni povezivali s nikim posljednjih pet godina, no prsten je bio dovoljan da zaintrigira njezine fanove.

Jennifer se dosad dva puta udavala, prvi put za Brada Pitta 2000. godine od kojeg se razvela nakon pet godina, a potom se bila zaručila za Justina Therouxa 2012. godine i vjenčala se s njim tri godine kasnije, ali su se također rastali 2018. godine.

Prethodno je hodala s drugim poznatim frajerima poput Paula Rudda, Tatea Donovana, Vincea Vaughna i Johna Mayera.

Unatoč tome što ju sreća u ljubavi nije pratila, Jennifer je navodno optimistična da će ponovno pronaći ljubav u svojim 50-ima.

"Jen u sebi vjeruje da će na kraju upoznati pravu osobu, ali ako se to i ne dogodi nema veze. Samoj joj je dobro", izjavio je njoj blizak izvor za US Weekly.

