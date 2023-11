Brad Pitt otkrio je tajnu Jennifer Aniston koja ga je prestravila, nije mu bilo svejedno: "Alarm se uključio i našao sam je vani"

Jennifer Aniston ima problem s hodanjem u snu, odnosno mjesečarenjem, a to je javnosti otkrio njezin bivši suprug Brad Pitt u jednom od, sada već zaboravljenih, intervjua.

Glumica Jennifer Aniston nosi titulu miljenice publike i žene iz snova, javnost ju doživljava kao pametnu, inteligentnu i zabavnu ženu, no kao i svi drugi i ona ima svojih malo čudnijih strana.

A sada se pojavio malo poznati i zaboravljeni intervjuu, Jeniferina bivšeg supruga Brada Pitta u kojem je podijelio tada malo poznate stvari o njoj, otkrivajući pritom da njegova tadašnja žena često zna mjesečariti što im je stvorilo probleme u braku.

"Puno toga obavi dok spava. Kućni alarm se uključio i našao sam je vani. Prošla je takva kroz tri ili četiri sobe", izjavio je Brad za The Morning Show.

Glumac je dodao da je njeno stanje prilično opasno, jer su tada živjeli u kući koja je bila smještena na litici. Prema Madam Noire, Jennifer je i sama tada rekla da je incident prestravio Brada.

"Čujem kako se otvaraju i zatvaraju ladice u drugoj sobi i mislim da ću se samo vratiti na spavanje, ona će obaviti neke stvari", izjavio je Brad i dodao da Jennifer u snu priča: "Ona puno priča, imali smo neke od najboljih razgovora dok je spavala".

Dok se Brad kasnije šalio o Jeninim nestašlucima u snu, koji su vjerojatno utjecali i na njezinog drugog supruga, Justina Therouxa, to može biti ozbiljan problem jer je mjesečarenje često uzrokovano nedostatkom sna, stresom, temperaturom i bolešću. Prema The Sleep Charity, epizode mjesečarenja obično traju od nekoliko sekundi do pola sata i događaju se tijekom dubokog sna koji se javlja u prvih nekoliko sati nakon što zaspite.

“Ljudi koji mjesečare obično imaju otvorene oči ili zaleđen izraz lica. Oni obično ne odgovaraju na pitanja i neće vas često prepoznati", objasnila je zamjenica izvršnog direktora The Sleep Charity Lisa Artis.

"Poslije se više neće sjećati svojih noćnih aktivnosti, mogu biti zbunjeni kada se probude i općenito se sljedeći dan osjećaju umornije, uspostavljajući ciklus deprivacije sna", dodala je.

Jennifer je govorila o važnosti sna za njezino zdravlje u jednom od intervjua koji je dala prije godinu dana.

"San mi je prije bio zadnja stvar na popisu, ali ne možete se zapravo pridržavati tri osnovna stupa zdravlja — a to su prehrana, tjelovježba i san, ako ne možete stvarno vježbati i ne možete stvarno pravilno jesti i ako niste dobro spavali jer je vaš tjelesni sat potpuno poremećen", izjavila je tada glumica.

Tom se prilikom osvrnula i na svoje probleme sa spavanjem.

"Mislim da je počelo negdje u mojim 30-ima ili čak ranije, ali jednostavno ne počnete primjećivati ​​učinke nedostatka sna dok smo mlađi jer smo tako nepobjedivi," rekla je Jennifer za People.

